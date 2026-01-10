БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След пленяването на Мадуро: Какви са стратегическите...
Чете се за: 15:02 мин.
Тир се обърна на магистрала "Марица",...
Чете се за: 00:32 мин.
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 03:25 мин.
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Наводнени улици и булеварди в София: Няколко реки повишиха нивата си

Дарина Ангелова от Дарина Ангелова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Запази
Наводнени улици и булеварди в София: Няколко реки повишиха нивата си
Слушай новината

Идват ледени дни. Валежи от дъжд и сняг плюс рязко застудяване обхващат България през следващите 48 часа. Температурите ще паднат до минус 10, минус 15 градуса.Продължителният проливен дъжд в София доведе до много проблеми - от закъсали автомобили и залети улици, до сериозно покачване на нивата на реки в София и околността.

Наводнени улици, преливащи шахти - през целия ден софиянци подаваха сигнали за аварии в столицата и близките населени места в следствие на обилните валежи. Една от критичните точки беше местността "Черния кос", близо до село Владая. На клипове, разпространени в социалните мрежи, се вижда как пътят се е превърнал в река, а колите - в лодки.

Радо: "Не се почистват шахтите, знаете, дойде снегоядът - вятъра, събори всичките листа, запуши шахтите. Пак! Всяка година е това. Разбирате ли? Аз живея ей тука. Сутрин няма почистване, не мога да слезна за работа - пълна какафония е това!"

Под водната стихия се оказа също Околовръстното шосе между кварталите "Бояна " и "Драгалевци" в посока "Младост". Движението по локалното платно на Южната дъга на Околовръстния път беше временно затруднено заради завиряване.

"Аварирах, много вода имаше и през въздушния филтър дръпна вода и двигателят ми блокира може би. Издърпаха ме тука колегите, дойдоха с бусчето и ме издърпаха, сега чакам "Пътна помощ" да качат автобусчето."

Беше затворен и участък около река Слатинска. През деня там работиха екипи на "Аварийна помощ и превенция.

Георги: "Това е за първи път, поради простата причина, че в края на тунела бяха отворили един отвор, който се оттичаше водата, запуши се явно, шахтата ли, не знам и това се получи тука от 3-4 дни".

Тони: "Често се наводнява, като вали интензивно се наводнява често. От другата страна ще се измокриме и ще преминеме"

Нивото на река Какач, която през годините беше причина за сериозни наводнения, също се повиши значително. Кметът на район "Връбница" успокои, че за сега няма основания за притеснение.

Румен Костадинов, кмет на район "Връбница": "Положението в района е спокойно, всички реки са в нормални граници, единствено река Какач е с по-високо ниво от нормалното, но към момента следим ситуацията и е под контрол положението. Нямам опасения, че е възможно да прелее реката, единствен проблем може би бил, ако колегите от Банкя изпуснат язовира прекалено много, тъй като там има язовир и той е един от притоците на река Какач".

От "Дирекция аварийна помощ и превенция" на Столичната община увериха, че се справят със ситуацията и при необходимост са готови да реагират.

Красимир Димитров, директорът на "Дирекция аварийна помощ и превенция" на Столичната община: "От сутринта от 7.00 часа имаме 13 сигнала за завиряване, имаме две критични точки, които едната излезе реката при Южната дъга, много бързо я вкарахме вътре в руслото си, в момента остава проблемът на Владая и проблемът в подлеза на "Христо Смирненски", където в момента тежка техника работи по отводняването. В момента имаме 10 екипа, като имаме допълнително възможност да призовем още екипи, така че в момента те са достатъчни, тъй като сме отработили всички сигнали."

Движението до Витоша днес беше забранено за автомобили от 10.00 сутринта до 15.00 следобед.

Полицай: "Не може нагоре, има забрана от 10.00 до 15.00 часа, върнете обратно до автобусната спирка, ползвайте градския транспорт".

Автобусите се движеха по разписание, а снегорини почистваха пътя. Мярката е в сила и утре, когато отново се очакват значителни валежи.

#София #улици #реки #наводнение

Последвайте ни

ТОП 24

Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
1
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
81 години от Кървавата Коледа
2
81 години от Кървавата Коледа
Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и призив за мир
3
Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и призив за мир
Идват ледени дни
4
Идват ледени дни
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
5
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително плавно, без сътресения
6
Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително...

Най-четени

Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
1
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
2
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
3
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
5
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Регионални

Фалшиви евробанкноти открити при ревизия на бензиностанция във Вълчедръм
Фалшиви евробанкноти открити при ревизия на бензиностанция във Вълчедръм
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно
Чете се за: 00:32 мин.
Проходът Превала в Родопите е затворен за движение на товарни автомобили Проходът Превала в Родопите е затворен за движение на товарни автомобили
Чете се за: 00:32 мин.
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха паметна плоча в София на загиналите в "Кървавата Коледа" "Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха паметна плоча в София на загиналите в "Кървавата Коледа"
Чете се за: 02:37 мин.
Отвориха прохода Предела след кратко затваряне заради снега Отвориха прохода Предела след кратко затваряне заради снега
Чете се за: 00:35 мин.
35 сигнала за паднали клони и завирявания след валежите в София 35 сигнала за паднали клони и завирявания след валежите в София
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас
3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас
Чете се за: 03:45 мин.
Общество
БСП ще проведе конгрес в началото на февруари БСП ще проведе конгрес в началото на февруари
Чете се за: 04:52 мин.
Политика
След пленяването на Мадуро: Какви са стратегическите интереси на САЩ и къде се крие опасността за Европа? След пленяването на Мадуро: Какви са стратегическите интереси на САЩ и къде се крие опасността за Европа?
Чете се за: 15:02 мин.
По света
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Тръмп готов да купи Гренландия, но не изключва и силово анексиране
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Наводнени улици и булеварди в София: Няколко реки повишиха нивата си
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Недоволството в Иран: Наследникът на шаха призова за окупация
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ