Вашингтон и Каракас договарят възстановяване на дипломатическите отношения

Американски представители разговарят в Каракас за възстановяване на дипломатическите отношенията между Съединените щати и Венецуела, които бяха прекъснати през 2019 г.

Преговорите се провеждат след ареста на президента Николас Мадуро от американски части и освобождаването на първите опозиционери във Венецуела.

По-рано президентът Тръмп обяви, че е отменил нов удар срещу страната заради сътрудничеството на Каракас. Той увери, че двете страни работят добре, включително за възстановяването на венецуелската петролна индустрия.

Временният президент Делси Родригес изтъкна, че страната ѝ не е подчинена на Вашингтон и изрази лоялност към сваления президент Мадуро. Външното министерство на Каракас обяви, че ще продължи да работи по програмата за сътрудничество с Русия.