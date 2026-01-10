БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 03:25 мин.
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.

САЩ СРЕЩУ ВЕНЕЦУЕЛА

Вашингтон и Каракас договарят възстановяване на дипломатическите отношения

Мартин Гицов
Чете се за: 00:55 мин.
вашингтон каракас договарят възстановяване дипломатическите отношения
Снимка: АП/БТА
Американски представители разговарят в Каракас за възстановяване на дипломатическите отношенията между Съединените щати и Венецуела, които бяха прекъснати през 2019 г.

Преговорите се провеждат след ареста на президента Николас Мадуро от американски части и освобождаването на първите опозиционери във Венецуела.

По-рано президентът Тръмп обяви, че е отменил нов удар срещу страната заради сътрудничеството на Каракас. Той увери, че двете страни работят добре, включително за възстановяването на венецуелската петролна индустрия.

Временният президент Делси Родригес изтъкна, че страната ѝ не е подчинена на Вашингтон и изрази лоялност към сваления президент Мадуро. Външното министерство на Каракас обяви, че ще продължи да работи по програмата за сътрудничество с Русия.

#САЩ срещу Венецуела #каракас #дипломатически отношения

