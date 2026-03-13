Депутатите приеха на първо четене удължаването на удължителния закон за бюджета

Със 174 гласа "За" депутатите приеха промени в закона за приходите и разходите на първо четене. С него се удължава бюджета за миналата година. Повечето от партиите обаче дадоха заявка, че до окончателното гласуване през следващата седмица ще предложат промени в текстовете.

От думите на депутатите стана ясно, че новите предложения ще бъдат в две насоки. Едните са свързани с увеличаване на парите на общините, а другите - с подпомагане на най-уязвимите социални слоеве. Около час и половина депутатите си разменяха най-вече политически нападки и търсеха кой е виновен за това, че няма редовен бюджет. Служебният министр на финансите Георги Клисурски защити своят проект в пленарна зала.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: "Министерския съвет е внесъл този проект, за да може след 31 март държавата да функционира. Този проект на закон за изменение и допълнение не е нечий, не е на този или онзи, този проект на закон е за да може българската държава да функционира, нормално и спокойно." Красимир Вълчев, ГЕРБ-СДС: "Ако започнем по-назад България имаше благоразумна бюджетна политика близо 25 години - от 1997 до 2021, независимо кои са били финансови министри, независимо какви кусури са имали, те вярваха, че България трябва да поддържа консервативна бюджетна политика." Асен Василев, ПП-ДБ: "Аз влязох в зала с идеята да гласуваме удължителния закон, който е четири параграфа и в общи линии казва, че вместо до 31 март да се удължи временното действие на удължителния закон, който беше приет декември месец, до приемането на нов бюджет. Не очаквах дебатът да се върне изцяло върху бюджетна политика." Димо Дренчев, "Възраждане": "Може би тази година ще бъде годината с най-късно приет редовен бюджет, защото е напълно възможно той да бъде приет чак август-септември, от тази гледна точка според мен трябваше да ни предложите повече неща." Йордан Цонев, "ДПС-Ново начало": "Парламентарната група на ДПС ще подкрепи удължаването на удължителния бюджет, защото смятаме, че това е най-малкото, което трябва да се направи за увеличаване на сигурността на българските граждани." Атанас Атанасов, "БСП-Обединена левица": "Разбира се, че удължаването на удължителният бюджет трябва да бъде подкрепено и ние от БСП ще го подкрепим." Тошко Йорданов, ИТН: "Като има удължителен бюджет ще предложим промени между двете четения, има някои десни мерки, които трябва да бъдат предприети и второ - огромни слоеве са оставени в тежко положение."

Депутатите съкратиха сроковете за нови предложения до 3 дни, като се очаква бюджетната комисия за второ четене да се проведе във вторник, а законопроектът да бъде гласуван окончателно в сряда.

Вижте още в прякото вкючване на Цветелина Катанска