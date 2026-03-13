Турция свали трета иранска ракета

Турските системи за противовъздушна отбрана са унищожили трета ракета, насочена към военновъздушната база "Инджирлик", съобщават турски медии, на фона на нова размяна на удари между Израел, САЩ и Иран.

Сирени за въздушна тревога са прозвучали рано тази сутрин в базата в южната юаст на страната. Ракетата - най-вероятно иранска - е била прихваната при навлизане в турското въздушно пространство.

Масиран ирански удар в Северен Израел рани най-малко 50 души и нанесе сериозни материални щети. Паднали отломки от дронове убиха двама души в Оман.

Израел съобщи тази сутрин, че започва нова широкомащабна атака срещу Техеран. Продължават и ударите срещу цели на "Хизбула" в Ливан. Израелските военни за пръв път съобщиха, че атакуват и гражданска инфраструктура след удар по мост над река в южен Ливан. САЩ съобщиха, че вече са поразили над 6000 цели в Иран.