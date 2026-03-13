БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
648 ще са избирателните секции във Варнeнска област за вота на 19 април

от БНТ , Репортер: Петко Петков
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запази
648 ще са избирателните секции във Варнeнска област за вота на 19 април
Слушай новината

648 ще са избирателните секции във Варнeнска област за парламентарния вот на 19 април. Броят им може да се увеличи, когато се прибавят и подвижните секции. Крайните срокове за заявяване за гласуване по настоящ адрес и за гласуване с подвижна избирателна кутия за хора с увреждания е 4 април. Това съобщи председателят на Районната избирателна комисия във Варна Велин Жеков.

Пет са регистрираните партии към този момент. Крайният срок е 17 март, вторник. РИК-Варна ще работи по график и в събота, и в неделя, за да няма струпване в последния ден, каза още Жеков.

Специализирани екипи на полицията ще осигуряват сигурността по време на изборния ден, за да реагират навреме на сигналите. Гражданите ще могат да съобщават за нередности на телефон 112, към който ще бъдат открити и допълнителни телефонни линии.

