СНИМКА Как болницата в Гоце Делчев успява да привлича нови лекари?

Многопрофилната общинска болница в Гоце Делчев не само оцелява, но и се развива успешно, конкурирайки се с големите болници в столицата. Желанието на ръководството и лекарите е дори да разширят две от отделенията.

Детското отделение в Многопрофилната болница за активно лечение "Иван Скендеров" в Гоце Делчев е след основен ремонт.

Йордан Ценкин: "Ние сме пациенти на това отделение и сме много доволни. Детското отделение в болницата в Гоце Делчев е в много добро състояние, специалисти има, докторите са на високо ниво, отношението към пациентите е много добро."

В отделението работят петима млади педиатри, които се грижат за децата от целия регион.

д-р Ангел Тонгов, началник детско отделение към МБАЛ "Иван Скендеров" - Гоце Делчев: "Идваме сутрин рано с много настроение и сигурни освен от уменията си, сме сигурни и в апаратурата, която благодарение на дарители, благодарение на управата на болницата сме обезпечени и абсолютно спокойни, че ще можем да реагираме както за спешни състояние при болните деца, така и за деца, които се лекуват от баналните вирусни инфекции най-често в нашето отделение."

Пациенти тук идват не само от Гоце Делчев, но и от съседни населени места.

д-р Петър Филибев, управител на МБАЛ "Иван Скендеров" - Гоце Делчев: "Районът е много жив, в смисъл тука може би около 80 000 жители обслужваме, също така идват и от Доспат жители, от Банско, от Добринище, от Разлог, така че имаме работа. Съответно след като имаме работа, имаме възможност и да повишаваме заплатите на колегите и на

средния медицински персонал. И по този начин общо взето привличаме и нови колеги."

Някои от лекарите специалисти са привлечени чрез програма на община Гоце Делчев за стимулиране на младите медици. Общината осигурява средства за издръжката им по време на специализацията, а в замяна те се ангажират да работят поне пет години в болницата. Доктор Тонгов е един от първите лекари, включили се в тази програма.

д-р Ангел Тонгов, началник детско отделение към МБАЛ "Иван Скендеров" - Гоце Делчев: "Аз съм родолюбец и никога не съм се разколебавал да се завърна в родното си място. Трябва както тук и в другите по-малки градове младите колеги да се замислят да се завръщат, защото, разбира се, по-удобно е както за пациентите, така и за лекарите в по-малките болници да могат да разполагат с младите си кадри."

Както в цялата страна и тук през последните години се усеща недостиг на кадри в някои специалности, но болницата успява да се справи.

д-р Петър Филибев, управител на МБАЛ "Иван Скендеров" - Гоце Делчев: "В определени отделения имаме да кажем дефицит на кадри, но общо взето се опитваме да компенсираме по някакъв начин. Вчера мина конкурс за специализанти, тъй като ние сме и акредитирани за специализация в определени специалности. Явиха се двама колеги за

"Кардиология" и една колежка за "Акушерство и гинекология".

Освен детското отделение, изцяло обновени са отделенията по "Физиотерапия" и "Образна диагностика". Ръководството на болницата планира и следващата стъпка – разширяване на отделенията по неврология и кардиология. Като идеята е да се подобрят условията както за пациентите, така и за лекарите.

д-р Пламен Кръстев, кардиолог в МБАЛ "Иван Скендеров" - Гоце Делчев: "Имаме много голяма нужда от нови легла, тоест нови болнични стаи. И целта на развитието на Кардиологията и останалите отделения е точно това – подобряване на материалната база. Комфортът на пациентите, което е характерно за възстановителния процес." д-р Петър Филибев, управител на МБАЛ "Иван Скендеров" - Гоце Делчев: "Идеята е това отделение по „Неврология‘ да си има и тоалетни, бани към стаите, а мястото, в което в момента е Неврология, да се разшири Кардиологията. При добри условия за пациентите, те ще изберат да дойдат тук, а чисто финансово, емоционално и физически ще им е

по-добре да са си тук, в нашата болница, да са близо до своите роднини и близки, които да могат всеки ден да идват да ги виждат."

Болницата вече има разрешение за право на строеж. И тъй като необходимите средства са осигурени, проектът може да бъде реализиран още това лято.