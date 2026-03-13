Аварии спряха топлоподаването на части от столицата

Заради аварии е спряно топлоподаването в в някои части от столицата, сочи справка на интернет страницата на "Топлофикация - София".

Без парно и топла вода от днес са абонатите на дружеството на бул. "Цариградско шосе" бл.10 и ул."Майор Юрий Гагарин"7 в ж.к. "Изток". Очакваното възстановяване на топлоподаването е 15 март в 11.55 ч.

На 14 март в 20.10 ч. се очаква да бъде възстановено топлоподаването на бл.12-А, бл.12-Б и бул. "Цариградско шосе"49 – сградата на БТА, което е спряно снощи.

Засегнати са и абонатите на "Топлофикация - София" в ж.к. "Дървеница" в участъка между бул. "Св. Климент Охридски", бул. "Андрей Ляпчев", ул. "Пловдивско поле" и ул. "Софийско поле". Очакваното възстановяване на топлоподаването в този район е 14 март в 10.45 ч.