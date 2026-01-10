БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След пленяването на Мадуро: Какви са стратегическите...
Чете се за: 15:07 мин.
Тир се обърна на магистрала "Марица",...
Чете се за: 00:32 мин.
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 03:25 мин.
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ДПС със законодателна инициатива за приемането на закон за максималната надценка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Запази
ДПС със законодателна инициатива за приемането на закон за максималната надценка
Слушай новината

Кметовете на "ДПС-Ново начало", членуващи в националното сдружение “Толерантност”, обсъдиха процесите на преминаването към общата европейска валута, мерките срещу спекулата, необоснованото увеличение на цените и защитата на хората от злоупотреби на недобросъвестни търговци, съобщиха от пресцентъра на партията.

Кметовете трябва да съдействат на гражданите, дори в най-дребните наглед случаи с неправомерно “закръгляне” на цените нагоре или при проблемите, свързани с обмяна или разплащане в евро, се казва в позиция на ДПС, изпратена до медиите.

На срещата е обсъдена и законодателната инициатива на "ДПС-Ново начало" за приемането на закон за максималната надценка, като инструмент за подкрепа на най-уязвимите групи - деца, социално слаби семейства и пенсионери.

#законодателна #максимална надценка #инициатива #ДПС

Последвайте ни

ТОП 24

81 години от Кървавата Коледа
1
81 години от Кървавата Коледа
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
2
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
3
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително плавно, без сътресения
4
Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително...
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха паметна плоча в София на загиналите в "Кървавата Коледа"
5
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха...
Бритни Спиърс няма да пее повече в САЩ, но подготвя турне със сина си в чужбина
6
Бритни Спиърс няма да пее повече в САЩ, но подготвя турне със сина...

Най-четени

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
2
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
3
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на "Пирогов"
6
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на...

Още от: Политика

Политическите ходове: И ПП-ДБ ще върне мандата на президента (ОБЗОР)
Политическите ходове: И ПП-ДБ ще върне мандата на президента (ОБЗОР)
Надежда Йорданова призова за промени в Изборния кодекс, така че да се гарантират честни избори Надежда Йорданова призова за промени в Изборния кодекс, така че да се гарантират честни избори
Чете се за: 06:20 мин.
Александър Томов: Конгресът на БСП отваря отново въпроса за коалицията и властта Александър Томов: Конгресът на БСП отваря отново въпроса за коалицията и властта
Чете се за: 02:45 мин.
Димитър Радев: Приемането на еврото е кулминацията на дълъг процес на икономическа интеграция Димитър Радев: Приемането на еврото е кулминацията на дълъг процес на икономическа интеграция
Чете се за: 05:27 мин.
БСП ще проведе конгрес в началото на февруари БСП ще проведе конгрес в началото на февруари
Чете се за: 04:52 мин.
ПП-ДБ ще върне веднага мандата за съставяне на правителство ПП-ДБ ще върне веднага мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Дига на река Струма край Батановци се скъса
Дига на река Струма край Батановци се скъса
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Силни ветрове и обилен снеговалеж блокираха Северна Европа (СНИМКИ) Силни ветрове и обилен снеговалеж блокираха Северна Европа (СНИМКИ)
Чете се за: 02:00 мин.
По света
3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас 3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас
Чете се за: 03:45 мин.
Общество
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Недоволството в Иран: Наследникът на шаха призова за окупация
Чете се за: 03:52 мин.
По света
БСП ще проведе конгрес в началото на февруари
Чете се за: 04:52 мин.
Политика
След пленяването на Мадуро: Какви са стратегическите интереси на...
Чете се за: 15:07 мин.
По света
Тръмп готов да купи Гренландия, но не изключва и силово анексиране
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ