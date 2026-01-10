ДПС със законодателна инициатива за приемането на закон за максималната надценка

Кметовете на "ДПС-Ново начало", членуващи в националното сдружение “Толерантност”, обсъдиха процесите на преминаването към общата европейска валута, мерките срещу спекулата, необоснованото увеличение на цените и защитата на хората от злоупотреби на недобросъвестни търговци, съобщиха от пресцентъра на партията.

Кметовете трябва да съдействат на гражданите, дори в най-дребните наглед случаи с неправомерно “закръгляне” на цените нагоре или при проблемите, свързани с обмяна или разплащане в евро, се казва в позиция на ДПС, изпратена до медиите.

На срещата е обсъдена и законодателната инициатива на "ДПС-Ново начало" за приемането на закон за максималната надценка, като инструмент за подкрепа на най-уязвимите групи - деца, социално слаби семейства и пенсионери.