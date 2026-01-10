3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас

Към момента общо 16.1 млрд. лева все още са в обрaщение, като 48% от българските банкноти и стотинки вече са изтеглени от паричната циркулация, съобщиха от БНБ. На тяхно място в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети за над 3.1 млрд. евро. Днес касите на БНБ работиха извънредно още от 8.30 ч. сутринта.

В съботния ден основно гражданите дойдоха в БНБ, за да обменят монети в евро.

"Това е четвърти път, който правя опит да си сменя стотинките, така че се надявам да го завърша днес.

БНТ: Четвърти опит? Досега не се ли получи?

- Не!

- Защо?

- Защото работното време е кратко и нищо не ми пречи. Това е част от играта. Ще приключа едно нещо днес, надявам се."

"Аз през седмицата не мога, заета съм, ходя на работа, но сега се възползвах от това извънредно работно време, защото в банката, на която съм клиент, ми отказаха да ми вземат стотинките, защото нямат кантар и не могат да ги преброят и на практика таксата, която ми искат, е повече от това, което трябва да внеса по сметката си и ми казаха, че трябва тук, в касовите салони на БНБ." "БНТ: Повечето хора идват с монети, при вас какъв е случаят?

- И при мен с монети, затова съм с раницата." "БНТ: За колко време сте събрали тези монети?

- Мисля, че за 1 година. Нямаме такова кантарче, но са около 3-4 килограма."

Във Варна nовечето от чакащите са избрали съботата, защото е по-спокойно от делничните дни, но се оплакаха, че обслужването е бавно.

"Много бавно върви. До колкото разбрах има една каса. Много бавничко.

БНТ: От кога чакате?

- От около 40 мин." "Най-вероятно няма да стане, защото те работят до 15.45 ч., а всеки вътре стои поне по 15 минути." "В няколко банки ми поискаха 5-6% комисионна, за да ги сменя, при положение, че в банките нямат монетоброячни машини.”

В съботните дни до края на месеца ще работят и клоновете на някои търговски банки в страната, като техният списък е публикуван на страницата на Асоциацията на банките в България.

А жители на Велико Търново сигнализират, че в най-големия квартал „Бузлуджа“ банкоматите не могат да се използват вече месец, след като неустановени до момента лица заливат с лепило клавиатурите и блокират устройствата. Въпреки че вече няколко пъти от банките са подменяли бутоните, вандализмът продължава. На прицел са бутоните „Окей“, „Отказ“ и „Корекции“, а заради забраната за снимане на клавиатурите, камерите не могат да уловят извършителя. От полицията заявиха за „По света и у нас“, че са се самосезирали след сигналите в социални мрежи и са извършили проверка в квартала, при която са установили три повредени устройства. Разследването по случая продължава.



