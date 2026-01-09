"Жал ни е да го харчим": Няма достатъчно евро в малките населени места

Притеснения за това да не попаднат на фалшиви банкноти евро имат и хората във врачанското село Голямо Пещене. През ноември ви срещнахме с тях, когато за първи път видяха купюрите с новата валута. Днес почти всички в пенсионерския клуб вече имат свое евро, защото са взели пенсиите си, но все още се страхуват да го използват.

За картоиграчите от Голямо Пещене еврото вече не е непознато. И въпреки че имат от новите банкноти, избягват да ги използват.

- От село еврото вземах.

- Ма не си взимал с евро от магазина нищо бе.

- Е не съм вземал.

- Ми тя това те пита.

- Що ми е жал да ги давам, жал ми е да ги харча.

Местните не бързат да обменят левовете си.

Ангел Аврамов, жител на с. Голямо Пещене: "Шест месеца има време. Ти ми дай български, па я кога ще ги сменувам, си права сметка. Ние работим по принцип още у село с лева. Ние не може да го преживеем тава още защо не е влезнало масово в джоба на всеки българин, та да може да свикне с тая работа. Абе я му викам "сакам да ми върнеш евро, вика е от къде да ти го взема - немам". И кво да правим и дава си ми левове, давам му левове и край." Герго Иванов, жител на с. Голямо Пещене: "А па ние си държиме еврото, че са новички, новички и непипани и си арчим още левчета. И идеш у градината копнеш, извадиш бурканчето и на магазина. Как в магазина ще има евро, като му ги не даваш евро. Не става."

Оплакват се, че не знаят дали ще могат да разпознаят истинска от фалшива банкнота. И споделят собствените си методи за проверка.

Ангел Аврамов: "Даваш на една бабичка, може да ѝ дадеш ратия шарена като тая и она ще я вземе у джеба и не знае какво взима." Лазар Лазаров: "Ето! Ръба тука, има ли го е така като пипнеш и е такова грапаво. Значи е истинска банкнота." Герго Иванов: "Все едно, че е минало през матрица, та е назъбено." Ангел Аврамов: "Дай да идем да вземем чай за нея да видим дали ще я вземат на магазина, тогава ще кажа дали е истинска." Герго Иванов: "Споменаха нещо, че ще има и 500, ама в ограничено количество." Ангел Аврамов: "За министрите и депутатите."

Опасяват се от спекулации с цените.

Ангел Аврамов: "На последно място сме у класациите навсякъде за всичко, а с цените ги варшкаме ония ора, значи сме по-умни от тех." Герго Иванов: "Недей да приказваш така. Защо икономически сме на 5-то место у Европа, икономическо." Ангел Аврамов: "Седем държави са от ЕС и не приеха еврото, а са си с техните пари. Е защо ние се натискахме така, а ония държави да не цитирам там тия Унгария, Чехия, Словения." Герго Иванов: "Колко години се натискаме за тава евро? Ангел Аврамов: "Ама пита ли някой да се натискаш бе човек? Тоя къде си го избрал пита ли те?" Герго Иванов: "От кога сме кандидати за еврото?" Ангел Аврамов: "Ти ли си кандидат или тоя къде ще взима 500 лв., а оня ще взима 500... Заран ще измислят биткойни и ще ги приемаме и тех."

И така споровете около еврото продължават. Гарнирани с дневна доза белот.