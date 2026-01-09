БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 01:30 мин.
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението...
Чете се за: 00:30 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в Крумовград
Чете се за: 02:15 мин.
Президентът Радев връчва мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:42 мин.
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване...
Чете се за: 02:55 мин.
Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради...
Чете се за: 03:12 мин.
Красимир Вълчев за изпита по математика в 7-и клас:...
Чете се за: 05:47 мин.
Усложнена остава пътната обстановка, от АПИ - шофьорите...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА

"Жал ни е да го харчим": Няма достатъчно евро в малките населени места

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирослава Георгиева
A+ A-
Чете се за: 04:07 мин.
Запази

Животът във врачанското село Голямо Пещене продължава с или без единната валута

жал харчим достатъчно евро малките населени места
Снимка: БНТ
Слушай новината

Притеснения за това да не попаднат на фалшиви банкноти евро имат и хората във врачанското село Голямо Пещене. През ноември ви срещнахме с тях, когато за първи път видяха купюрите с новата валута. Днес почти всички в пенсионерския клуб вече имат свое евро, защото са взели пенсиите си, но все още се страхуват да го използват.

За картоиграчите от Голямо Пещене еврото вече не е непознато. И въпреки че имат от новите банкноти, избягват да ги използват.

- От село еврото вземах.
- Ма не си взимал с евро от магазина нищо бе.
- Е не съм вземал.
- Ми тя това те пита.
- Що ми е жал да ги давам, жал ми е да ги харча.

Местните не бързат да обменят левовете си.

Ангел Аврамов, жител на с. Голямо Пещене: "Шест месеца има време. Ти ми дай български, па я кога ще ги сменувам, си права сметка. Ние работим по принцип още у село с лева. Ние не може да го преживеем тава още защо не е влезнало масово в джоба на всеки българин, та да може да свикне с тая работа. Абе я му викам "сакам да ми върнеш евро, вика е от къде да ти го взема - немам". И кво да правим и дава си ми левове, давам му левове и край."

Герго Иванов, жител на с. Голямо Пещене: "А па ние си държиме еврото, че са новички, новички и непипани и си арчим още левчета. И идеш у градината копнеш, извадиш бурканчето и на магазина. Как в магазина ще има евро, като му ги не даваш евро. Не става."

Оплакват се, че не знаят дали ще могат да разпознаят истинска от фалшива банкнота. И споделят собствените си методи за проверка.

Ангел Аврамов: "Даваш на една бабичка, може да ѝ дадеш ратия шарена като тая и она ще я вземе у джеба и не знае какво взима."

Лазар Лазаров: "Ето! Ръба тука, има ли го е така като пипнеш и е такова грапаво. Значи е истинска банкнота."

Герго Иванов: "Все едно, че е минало през матрица, та е назъбено."

Ангел Аврамов: "Дай да идем да вземем чай за нея да видим дали ще я вземат на магазина, тогава ще кажа дали е истинска."

Герго Иванов: "Споменаха нещо, че ще има и 500, ама в ограничено количество."

Ангел Аврамов: "За министрите и депутатите."

Опасяват се от спекулации с цените.

Ангел Аврамов: "На последно място сме у класациите навсякъде за всичко, а с цените ги варшкаме ония ора, значи сме по-умни от тех."

Герго Иванов: "Недей да приказваш така. Защо икономически сме на 5-то место у Европа, икономическо."

Ангел Аврамов: "Седем държави са от ЕС и не приеха еврото, а са си с техните пари. Е защо ние се натискахме така, а ония държави да не цитирам там тия Унгария, Чехия, Словения."

Герго Иванов: "Колко години се натискаме за тава евро?

Ангел Аврамов: "Ама пита ли някой да се натискаш бе човек? Тоя къде си го избрал пита ли те?"

Герго Иванов: "От кога сме кандидати за еврото?"

Ангел Аврамов: "Ти ли си кандидат или тоя къде ще взима 500 лв., а оня ще взима 500... Заран ще измислят биткойни и ще ги приемаме и тех."

И така споровете около еврото продължават. Гарнирани с дневна доза белот.

#с. Голямо Пещене #еврото в България #Северозападна България #пенсионери #евро

Водещи новини

ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
"Жал ни е да го харчим": Няма достатъчно евро в малките населени места "Жал ни е да го харчим": Няма достатъчно евро в малките населени места
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението през "Кулата – Промахон" След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението през "Кулата – Промахон"
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник" 340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Засечени са фалшиви банкноти евро в казина в Кюстендил и Вършец
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Какви са ключовите приоритети на Кипърското председателство на ЕС?
Чете се за: 06:25 мин.
По света
Запознайте се с Орка - първото куче в България, обучено да открива...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Превишил ли е правомощията си имиграционният служител, застрелял...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ