Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от Северозападна България?

В първите часове на Новата година ще можем да плащаме само в брой. Банковият сектор има нужда от технологичен прозорец за превключване на системите за плащане от лева в евро. Веднага след полунощ на 31 декември ще е най-чувствителният момент ,когато картите и банкоматите ще бъдат напълно недостъпни за определен интервал от време. След това устройствата ще зареждат само евро. До въвеждането на общата европейска валута остават 38 дни. Как възрастните хора от Северозападна България се подготвят за прехода и какви са притесненията им две седмици преди да получат последните си пенсии в левове?

- Абе и по телевизията сме ги виждали. Ама тези не ги знаем къде ги имаме в джоба, там тия колко са 10 и 50 и 20. 20 пак е въведено това синьото. Ти си първата къде си донесла тия рътии, никой не е донасял нищо и никой не знае нищо.

Така жителите на Голямо Пещене посрещат първите евробанкноти във врачанското село. Хората веднага забелязват приликите с българския лев и споделят, че се опасяват от измами с фалшификати.

Любен Лазаров, жител на с. Голямо Пещене: "Най-вече тия 20-те, ми щото са по-оборотни и никой не обръща внимание, даже ги бъркам с българските, щото на цвят са същите."

Притесняват се дали ще се оправят със сметките в магазините от 1 януари, както и от недобросъвестни търговци.

Ангел Аврамов, жител на с. Голямо Пещене: "Ти доде се оправиш да смяташ, зад теб има опашка и требва да взимаш какво ти дават и да бягаш и после влизаш и речеш "малее, тук ми не излизат." Мариана Цекова, библиотекар в с. Голямо Пещене: "Ще има много хора по селата, които ще се лъжат." Герго Иванов, жител на с. Голямо Пещене: "И с българските пари ни лъжат, и с тия ще ни лъжат и те така."

Местните се опасяват, че не сме достигнали стандарта на западните държави и не сме готови за приемането на общоевропейската валута.

Ангел Аврамов, жител на с. Голямо Пещене: "Ние направо от дъното се ловим за еврото. Тука за назе само един капан къде ще ни бъса кой от къде пристъпи. Народът ще тегли тегло дойде влезне в крак с тия работи." Тодор Тодоров, кмет на с. Голямо Пещене: "Трябваше да го направят 2:1 и да няма нула. 1,95583 да го учим наизуст. Трябваше да бъде 2 евро - 1 лев.

Казват, че са готови за предстоящата обмяна.

Мариана Цекова, библиотекар в с. Голямо Пещене: "Има много хора, които си държат по селата пари под дюшека, в буркан, на тях трябва много разяснение." Герго Иванов, жител на с. Голямо Пещене: "Ми ще изтръскам какво има из джоба да го обменяме и това е положението. А тия къде си ги насадили у градината, е отде да знаят къде са ги насадили."

Хората в Северозапада са убедени, че след Нова година българският лев ще стане по-ценен, заради интерес от страна на колекционерите. А докато промяната се случи, залагат на белота. И се надяват да им се падне по-силна карта.

