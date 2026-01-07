Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари

От днес започна изплащането на първите пенсии в евро. Това предизвика опашки пред пощенските клонове от рано сутринта. Над 2 милиона пенсионери в страната получават средствата си в новата валута. Изплащането на пенсиите ще продължи до 20 януари.

Над 60% от пенсионерите получават парите си по банков път. На места обаче имаше проблеми с банкоматите. В пощите е създадена специална организация заради очаквания засилен интерес в първия ден на пенсиите в евро.

"Ето, 50, 100. - БНТ: За пръв път ли хващате евро? - Да".

Елена от Бургас признава, че не е успяла да изчисли колко точно е пенсията ѝ в евро и се доверява на служителите от пощата.

Елена Коларова: "Малко сме шокирани, ама ще се оправим бабите, къде ще отидем. - БНТ: Защо сте шокирани? - Още е ново за нас и ние бабите малко по-бавно реагираме и се оправяме".

Други чакаха на опашката подготвени.

"Моята пенсия ще бъде 490 евро. Аз съм свикнал да боравя с чужди пари и нямам притеснения". "Трябваше да стане много отдавна еврото, да мине, да се оправи всичко". Лиляна Драгоева, управител на "Югоизточен регион" на "Български пощи": "Парите са осигурени. Процесът върви нормално. Абсолютно нормално е, че това ще бъде малко по-бавен процес, поради факта, че за първи път ние изплащаме пенсии в евро, а клиентите пипат за първи път тези банкноти".

Над 500 човека в павликенското село Караисен не успяха да получат пенсиите си днес. Причината - служителката, която работила до сега в пощенския клон е излязла в пенсия, а заместникът ѝ ще поеме длъжността чак след няколко дни. След сигнала министърът на транспорта Гроздан Караджов разпореди пощенският клон в селото да отвори още утре и веднага да започне изплащането на пенсите.

Във видинското село Кошава, където пенсии получиха безпроблемно, Спас Върбанов побърза да похарчи малка част от нея.

"Една кутия бонбони хубави, да почерпим тука за първата пенсия в евро".

В малките пощенски станции, като тази в пловдивското село Трилистник, освен че раздават пенсии, обменят и левове в евро.

Василка Керина: "Нормално протича всичко, добре, няма конфликтни хора". Нешка Петрова, служител на "Български пощи": "Пиша им на хората бележчици колко им е в евро вече пенсията, за да може като се приберат вкъщи да си видят".

В Бобошево край Кюстендил на опашка пред пощенския клон се наредиха в 7.00 ч. сутринта. Колата с евро пенсиите дойде четири часа по-късно. Въпреки чакането настроението и интересът на хората към новата валута се запазиха.

"Радваме им се, аз с пари съм работила цял живот, обаче така хубаво ми е". "Нови, чисто нови. Сега излезли от направата от банката и така. Добре е".

Половината от пенсионерите обаче не можаха да си изтеглят пенсиите, защото единственият банкомат в общината от дни е празен и не работи.

"Всички чакат, ама от умрял кон писмо. Няма, братко, никакви пари. Добре, че идваха децата и ми оставиха некви пари".

В следобедните часове банкоматът беше зареден.

Без проблеми пенсионерите във Варна успяха да вземат парите си.

"Хората са внимателни в пощата. Аз живея тук над пощата, може би заради това".

Във всички банкови и пощенски клонове в страната има засилено полицейско присъствие.

инспектор Младен Свиленов, "Охранителна полиция", 9-о РУ - СДВР: "Рисковете ще бъдат сведени до минимум. Ние сме с тази цел тук да осигурим полицейско присъствие и да помагаме на гражданите".

Полицаите съветват хората да преброят парите си в клона на банката или пощата, а не извън него.