Ахметджан Ершимшек: За българския волейбол е важно да играем в Шампионска лига

Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Марица приема тази вечер френския гранд Льовалоа Пари Сен Клу (Париж).

Ахметджан Ершимшек
Старши треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек коментира пред БНТ предстоящия тази вечер двубой в Шампионска лига срещу Льовалоа Пари Сен Клу (Париж).

„Много съм щастлив, че играем в групова фаза на Шампионската лига. Това за нас е много важно, както и за българския волейбол. Много е трудно да се играе в такива мачове, но ние знаем как да играем. Ще се постараем да спечелим този мач. Казах на момичетата, че няма значение от резултата, аз им вярвам, дори и да загубим, те са победители в моето сърце“, коментира Ершимшек пред БНТ.

След него думата взе и главният мениджър Борис Халачев.

„Отборът започна участието си в европейските клубни турнири в първата ми година в клуба – 2010. Тогава бяхме в най-ниското ниво в Европа. Впоследствие, последните години играем Шампионска лига. Постоянен участник сме в груповата фаза, ще покажем това, което можем и младите състезателки да трупат необходимите умения. Най-важната цел е да станем шампиони на България за да можем да продължим да играем в Шампионската лига“, обобщи Халачев.

Подробности вижте във видеото!

