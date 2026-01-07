На Ивановден къпят зетьовете в несебърското село Кошарица

По повод Ивановден в несебърското село Кошарица извършиха ритуала “къпане на зетьове”. Според традицията на този ден всички мъже, сключили брак през изминалата година, трябва да бъдат изкъпани в реката.

Селото е единственото в Бургаска област и едно от последните в България, което спазва обичая. Традицията е жива повече от столетие. Под звуците на тъпан и гайда зетьове, ергени и коледари поведоха българско хоро по пътя към местния вир.

Двама са новите зетьове в Кошарица, сключили брак през изминалата година. Спазвайки обичая единият от тях беше изкъпан от двама ергени в реката. Вторият зет не участва в ритуала, заради влошено здраве. По традиция вечерта младите зетьове канят на гости в домовете си ергените, които са ги къпали през деня.

снимки и видео: Елеана Цанова