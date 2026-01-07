БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Червен код за проливни валежи от дъжд в общините Кирково...
Чете се за: 01:42 мин.
Американски военни превзеха петролния танкер...
Чете се за: 01:45 мин.
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
Касите на БНБ ще работят извънредно всяка събота до края...
Чете се за: 03:00 мин.
Наводнение в Крумовградско – придошла река скъса...
Чете се за: 02:10 мин.
"Морска администрация" поиска от собственика на...
Чете се за: 01:32 мин.

Вицепремиерът Гроздан Караджов разпореди пощата в с. Караисен да отвори още утре

Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Снимка: БГНЕС/Архив
По разпореждане на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов пощенската станция в село Караисен, община Павликени, ще отвори врати още утре. В същия ден всички пенсионери в селото ще получат своите пенсии, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Освен изплащането на пенсии, в пощата ще се извършват и всички останали услуги, включително обмяната на левове в евро. До намесата на вицепремиера се стигна след сигнал, че поради временното затваряне на пощенската станция близо 500 жители на селото няма да получат пенсиите си навреме.

С решаването на проблема жителите ще могат не само да получат своевременно доходите си, но и да обменят безплатно левове в евро и да заплатят битовите си сметки без забавяне. Всеки месец 542 415 пенсионери получават своите пенсии в клоновете на "Български пощи". Изплащането на първите пенсии в евро днес протича спокойно и без затруднения.

