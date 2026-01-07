БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на...
Чете се за: 03:50 мин.
Червен код за проливни валежи от дъжд в общините Кирково...
Чете се за: 01:42 мин.
Американски военни превзеха петролния танкер...
Чете се за: 01:45 мин.
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
Касите на БНБ ще работят извънредно всяка събота до края...
Чете се за: 03:00 мин.
Наводнение в Крумовградско – придошла река скъса...
Чете се за: 02:10 мин.
"Морска администрация" поиска от собственика на...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Сериозни щети в Крумовград и Кирково след пороите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Запази

Наводнени бяха пътища и жилищни сгради, активизираха се свлачища, залети бяха земеделски земи

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Порои предизвикаха сериозни щети на инфраструктурата в граничните с Гърция общини Крумовград и Кирково. Наводнени бяха пътища и жилищни сгради, активизираха се свлачища, залети бяха земеделски земи. Реките рязко повишиха нивото си. Заради отнесен мост крумовградското село Зиморница е откъснато от света. 24 населени места са без питейна вода. Според местни жители това е най-силният порой от 20 години насам.

Заради продължаващите валежи е задействана системата BG-Alert с предупреждения за обявения за утре червен код. Ситуацията продължава да се усложнява.

От почти денонощие жителите на село Зиморница неговите 12 жители са без пряка връзка със света и с отсрещното село Гривка.

Джемил Аптула, кмет на кметство Гривка: "Истинско бедствие. В момента се отваря пътя. Долу живеят четири семейства, четиринайсет човека са. В момента нямаме болни, нямаме ... всичко е обслужено."

В селото няма бедстващи хора, но при необходимост ще им бъдат доставени храна и лекарства. В община Крумовград, където пороят е най-силен, се активизираха свлачища. Река Крумовица рязко повиши нивото си и заплаши да прехвърли моста, който е единственият път за местната болница. Заради опасност от наводнения фирми разпуснаха работниците си.

Според областния управител Никола Чанев ситуацията в общината остава тревожна.

Никола Чанев, областен управител на Кърджали: "Не смея да прогнозирам, виждате времето остава изменчиво. Ту дъждът спира, ту започва отново. Имаме код червено, очакваме валежи утре до два часа следобед. Всичко, което може да бъде направено, е направено, но, разберете, водната стихия е изключително голяма. Аз само преди час, когато пристигнах в Крумовград, разговарях с гражданин, чиято каравана е била пометена, оранжерии. Той самият казва – на божиите дела няма как да се намесим."

Очаква се Кризисният щаб да реши да бъде ли обявено бедствено положение. За утре в района отново има червен код за интензивни валежи, заради което ще бъде задействана системата BG-Alert.

По темата работиха Красимир Ангелов и Галина Кючукова

#пороини дъждове # Крумовград #Кирково

Последвайте ни

ТОП 24

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за спасяването на кръста
2
На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за спасяването...
Париж, Лондон и Киев подписаха съвместна декларация за намерения за бъдещо разполагане на сили в Украйна
3
Париж, Лондон и Киев подписаха съвместна декларация за намерения за...
Българската общност във Фрайбург също отбеляза Богоявление
4
Българската общност във Фрайбург също отбеляза Богоявление
Очаква се поскъпване на "Гражданска отговорност" от февруари, но не за всички
5
Очаква се поскъпване на "Гражданска отговорност" от...
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
6
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
3
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Регионални

Ще бъде ли обявено бедствено положение в София заради кризата с боклука
Ще бъде ли обявено бедствено положение в София заради кризата с боклука
Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари
Чете се за: 05:05 мин.
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София, съобщават от Столичната община Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София, съобщават от Столичната община
Чете се за: 03:50 мин.
Вицепремиерът Гроздан Караджов разпореди пощата в с. Караисен да отвори още утре Вицепремиерът Гроздан Караджов разпореди пощата в с. Караисен да отвори още утре
Чете се за: 01:12 мин.
Червен код за проливни валежи от дъжд в общините Кирково и Крумовград Червен код за проливни валежи от дъжд в общините Кирково и Крумовград
Чете се за: 01:42 мин.
С традиционния обичай "Къпанак" отбелязаха Ивановден в карловския квартал "Сушица" С традиционния обичай "Къпанак" отбелязаха Ивановден в карловския квартал "Сушица"
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Червен код за проливни валежи от дъжд в общините Кирково и Крумовград
Червен код за проливни валежи от дъжд в общините Кирково и Крумовград
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Наводнение в Крумовградско – придошла река скъса мост в село в общината (СНИМКИ и ВИДЕО) Наводнение в Крумовградско – придошла река скъса мост в село в общината (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ) Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера" Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Касите на БНБ ще работят извънредно всяка събота до края на януари
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
ЕК дава 40 000 безплатни билети на млади хора по случай...
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Изплащат първите пенсии в евро: Пред пощенските клонове се извиха...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Кризата с боклука в София: От "Спаси София" призоваха...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ