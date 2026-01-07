Наводнение в Крумовградско – придошла река скъса мост в село в общината (СНИМКИ и ВИДЕО)

Наводнение в Крумовградско, придошла река скъса мост в село в общината. Пороите над Източните Родопи през тази нощ повишиха сериозно нивата на реките. Изключително усложнена е обстановката в Община Крумовград. Прелели реки там разрушиха инфраструктура.

Себихан Мехмед, кмет на Крумовград: "В момента се намирам на моста на река Крумовица, където има-няма 25-30 см от приливане. Мостът свързва града и общината с Бърза помощ, болницата, пожарната. Тук сме заедно с всички шефове на полицията, Гражданска защита. Много количество дъжд се изсипа - 108 литра на квадратен метър за една вечер. Наводнени са земеделски земи. Нямаме бедстващи хора. Но за момента моста сме го затворили, за да оттече водата, но водосбора е огромен. Общината в Крумовград вероятно е единствената община, която точно за този мост отдели пари и със съгласието на "Басейнова дирекция" и на областния управител направи прочистване на реката в радиус от 800 метра, което ако не беше се случило, сигурно щеше да бъде по-опасно. Има залети помпени станции в самия град и вероятно това ще доведе до негодна питейна вода от утре. Целият щаб е на разположение, дежурният на общината е на разположение, кметовете са предупредени, имаме постоянна връзка с тях. За тези, които са откъснати от общината имаме алтернативен подход към съседната община Кирково, за да им доставим най-необходимите лекарства, хранителни продукти и т.н. Ще спрем вероятно учебния процес следобед, за да извозим децата, защото много в населени места има наводнени пътища."