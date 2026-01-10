БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ

Общият обем на българските левове в обращение към 9 януари възлиза на 16.1 млрд. лева, което представлява 48% изтеглено налично парично обращение в лева, съобщават от БНБ.

В обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 3.1 млрд. евро.

Организация на процеса на обмяна

С цел осигуряване на достъп до услугата по обмяна, касите на БНБ и на териториалните поделения на „Дружество за касови услуги“ АД ще работят извънредно и ще извършват обмяна на левове в евро на 10, 17, 24 и 31 януари 2026 г.

Част от търговските банки в страната също осигуряват извънредно обслужване в съботните дни през януари 2026 г.

Обмяна на банкноти и монети от банките

През първите шест месеца на 2026 г. банките извършват безплатна обмяна на банкноти и монети от левове в евро в неограничено количество по официалния валутен курс. За суми над 30 000 лв. се изисква предварителна заявка с три работни дни. Без такса се извършва и внасянето и обмяната на левове по сметка на клиента в евро.

Банките са задължени да извършват безплатна обмяна както за свои клиенти, така и за лица, които не са техни клиенти, без ограничения по отношение на вида и размера на обменяните банкноти и монети. При обмяна от лица, които не са клиенти на съответната банка, до 5000 евро идентификацията се извършва въз основа на валиден документ за самоличност. Над този размер се изисква идентификация и деклариране на допълнителни обстоятелства, включително произход на средствата, в съответствие със законовите изисквания.

Обмяната на монети в големи количества се извършва в банкови клонове, разполагащи със специализирано оборудване, като обработката изисква технологично време. Банките предоставят информация и насочват клиентите към клоновете, в които е налично съответното оборудване.

Надзор и сигнали

БНБ извършва проверки в рамките на своята компетентност по всеки постъпил сигнал, свързан с процеса на обмяна на левове в евро. Констатираните до момента нарушения в банковия сектор са изолирани и се коригират при установяването им в съответствие с приложимата нормативна уредба. В отделни констатирани случаи на неправомерно начисляване на такси начислените суми са своевременно коригирани и възстановени, поради което към настоящия момент не са налице случаи на ощетяване на граждани.

Българската народна банка изразява благодарност към медиите и гражданите за подадените сигнали и ще продължи да разчита на тяхното съдействие при установяване на нередности, свързани с дейността на банковия сектор, посочват от БНБ.

От 1 януари 2026 г. гражданите и търговците могат да се снабдяват с евромонети чрез обслужващите ги банки по ред, определен от съответната банка.

#България и еврото #България в еврозоната #левове #евро #БНБ

