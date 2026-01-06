БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 02:30 мин.
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите...
Чете се за: 01:02 мин.
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА

Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Запази

Над 300 проверки на ден ще се извършват до края на работната седмица в търговски обекти

Слушай новината

36,3% от българските левове в обращение са изтеглени от БНБ. Това съобщи председателят на новосъздадения Координационен център за еврото Владимир Иванов на заседание, проведено в Министерски съвет днес.

Очаква се основната част от наличните пари да бъде изтеглена най-късно до края на март 2026 г. Необходимите банкноти и монети са осигурени, съобщават от БНБ. Призовават се гражданите да обменят левовете си в търговски банки, Български пощи и БНБ.

"Ваучери, издадени в левове, със срок на използване след 1 януари 2026 г. се преизчисляват в евро по официалния курс в момента на предоставяне на ваучера от потребителя", уточни Иванов.

МВР провежда информационни кампании по всички линии, осигурен е ресурс за реакция при необходимост. Осигурено е полицейско присъствие в районите на пощенските станции, в които ще се извършва обмяна на левове в евро. Създадени са мобилни екипи за реакция при сигнал за физическа злоупотреба при въвеждане на еврото.

Установено е, че има технически проблем при определени апарати в някои таксита. Безплатно ще се направи корекция при оторизирани сервизи на проблемните устройства.

НАП и КЗП извършват масови проверки във връзка с въвеждането на еврото.

От 1 до 5 януари КЗП е извършила около 4000 броя проверки, издадени 275 админинистративно-наказателни преписки, както и 80 броя наказателни постановления, сключени са 100 споразумения. Броят на констатираните нарушения е около 7% от броя на проверките.

НАП е извършила над 800 проверки по спазване на формиране на цените, образувани са 70 админинистративно-наказателни преписки, изданени са 27 наказателни постановления на стойност 135 000 лева.

От 1 до 5 януари са подадени 400 сигнала, които се обработват и се работи по тях.

От 5 до 9 януари се предвиждат над 300 проверки на ден в търговия на дребно с хранителни стоки, фризьорски и козметични услуги, платени паркинги, фитнеси, преводи и езикови други. От 8 януари започват проверки в зимните курорти.

#налични левове #Координационен център за еврото #България и еврото #левове

Водещи новини

Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 02:30 мин.
Общество
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в новата валута Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в новата валута
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден! Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Гръцките фермери продължават с пътните блокади
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ