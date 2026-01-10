Обмяната на левовете в евро: Касите на БНБ и част от търговските банки работят извънредно

Касите на Българската народна банка и на териториалните поделения на "Дружеството за касови услуги" в страната ще работят извънредно днес, както и всяка събота до края на януари. Причината е увеличеният брой на клиенти, които извършват обмяна на банкноти и монети от левове в евро. Има ли интерес и опашки?
Отрано сутринта пред БНБ се извива опашка от желаещите да сменят своите левове в евро. Касите отвориха в 8.30 и ще продължат да работят днес до 15.45.
Повечето хора са дошли с монети в желанието си да ги превърнат в евро.
"Това е четвърти път, който правя опит да си сменя стотинките, така че се надявам да го завърша днес.
БНТ: Четвърти опит? Досега не се ли получи?
Не!
БНТ: Защо?
Защото работното време е кратко и нищо не ми пречи. Това е част от играта. Ще приключа едно нещо днес, се надявам."
"Аз през седмицата не мога, заета съм, ходя на работа, но сега се възползвах от това извънредно работно време, защото в банката, на която съм клиент, ми отказаха да ми вземат стотинките, защото нямат кантар и не могат да ги преброят. На практика таксата, която ми искат, е повече от това, което трябва да внеса по сметката си, и ми казаха, че трябва да го направя тук в касовите салони на БНБ."
"БНТ: Повечето хора идват с монети, при вас какъв е случаят?
И при мен с монети, затова съм с раницата.
БНТ: Колко време събирате тези монети?
Мисля, че за 1 година.
БНТ: Правили ли сте опит да ги претеглите колко са?
Не, нямаме такова кантарче, но са около 3-4 килограма."
Вижте повече в прякото включване на Николай Минков.