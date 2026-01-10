Обмяната на левовете в евро: Касите на БНБ и част от търговските банки работят извънредно

Касите на Българската народна банка и на териториалните поделения на "Дружеството за касови услуги" в страната ще работят извънредно днес, както и всяка събота до края на януари. Причината е увеличеният брой на клиенти, които извършват обмяна на банкноти и монети от левове в евро. Има ли интерес и опашки?

Отрано сутринта пред БНБ се извива опашка от желаещите да сменят своите левове в евро. Касите отвориха в 8.30 и ще продължат да работят днес до 15.45.

Повечето хора са дошли с монети в желанието си да ги превърнат в евро.

"Това е четвърти път, който правя опит да си сменя стотинките, така че се надявам да го завърша днес. БНТ: Четвърти опит? Досега не се ли получи? Не! БНТ: Защо? Защото работното време е кратко и нищо не ми пречи. Това е част от играта. Ще приключа едно нещо днес, се надявам."

"Аз през седмицата не мога, заета съм, ходя на работа, но сега се възползвах от това извънредно работно време, защото в банката, на която съм клиент, ми отказаха да ми вземат стотинките, защото нямат кантар и не могат да ги преброят. На практика таксата, която ми искат, е повече от това, което трябва да внеса по сметката си, и ми казаха, че трябва да го направя тук в касовите салони на БНБ."

"БНТ: Повечето хора идват с монети, при вас какъв е случаят? И при мен с монети, затова съм с раницата. БНТ: Колко време събирате тези монети? Мисля, че за 1 година. БНТ: Правили ли сте опит да ги претеглите колко са? Не, нямаме такова кантарче, но са около 3-4 килограма."

