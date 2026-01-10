БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Обмяната на левовете в евро: Касите на БНБ и част от търговските банки работят извънредно

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Касите на Българската народна банка и на териториалните поделения на "Дружеството за касови услуги" в страната ще работят извънредно днес, както и всяка събота до края на януари. Причината е увеличеният брой на клиенти, които извършват обмяна на банкноти и монети от левове в евро. Има ли интерес и опашки?

Отрано сутринта пред БНБ се извива опашка от желаещите да сменят своите левове в евро. Касите отвориха в 8.30 и ще продължат да работят днес до 15.45.

Повечето хора са дошли с монети в желанието си да ги превърнат в евро.

"Това е четвърти път, който правя опит да си сменя стотинките, така че се надявам да го завърша днес.

БНТ: Четвърти опит? Досега не се ли получи?

Не!

БНТ: Защо?

Защото работното време е кратко и нищо не ми пречи. Това е част от играта. Ще приключа едно нещо днес, се надявам."

"Аз през седмицата не мога, заета съм, ходя на работа, но сега се възползвах от това извънредно работно време, защото в банката, на която съм клиент, ми отказаха да ми вземат стотинките, защото нямат кантар и не могат да ги преброят. На практика таксата, която ми искат, е повече от това, което трябва да внеса по сметката си, и ми казаха, че трябва да го направя тук в касовите салони на БНБ."

"БНТ: Повечето хора идват с монети, при вас какъв е случаят?

И при мен с монети, затова съм с раницата.

БНТ: Колко време събирате тези монети?

Мисля, че за 1 година.

БНТ: Правили ли сте опит да ги претеглите колко са?

Не, нямаме такова кантарче, но са около 3-4 килограма."

Вижте повече в прякото включване на Николай Минков.

#каси #обмяна на левове #работно време #БНБ #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
1
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
2
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Всеки втори българин вече заявява толерантност към ЛГБТИ общността
3
Всеки втори българин вече заявява толерантност към ЛГБТИ общността
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
4
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Новата детска болница в Бургас ще разполага с общо 26 отделения, клиники и лаборатории (СНИМКИ)
5
Новата детска болница в Бургас ще разполага с общо 26 отделения,...
Надежда Бобчева: Снегът беше почистен навсякъде, дори в зони без договори
6
Надежда Бобчева: Снегът беше почистен навсякъде, дори в зони без...

Най-четени

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
4
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
6
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски

Още от: България и еврото

Обмяната на левовете в евро: Има ли интерес пред "Дружеството за косови услуги" във Варна?
Обмяната на левовете в евро: Има ли интерес пред "Дружеството за косови услуги" във Варна?
Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително плавно, без сътресения Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително плавно, без сътресения
Чете се за: 06:02 мин.
Касите на БНБ ще работят извънредно и всяка събота до края на януари Касите на БНБ ще работят извънредно и всяка събота до края на януари
Чете се за: 00:40 мин.
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Чете се за: 01:35 мин.
"Жал ни е да го харчим": Няма достатъчно евро в малките населени места "Жал ни е да го харчим": Няма достатъчно евро в малките населени места
Чете се за: 04:07 мин.
Проверките заради еврото: Масово паркингите в страната вдигат необосновано цените Проверките заради еврото: Масово паркингите в страната вдигат необосновано цените
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Обмяната на левовете в евро: Касите на БНБ и част от търговските банки работят извънредно
Обмяната на левовете в евро: Касите на БНБ и част от търговските...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Интензивният дъжд наводни улици в София, трафикът е затруднен Интензивният дъжд наводни улици в София, трафикът е затруднен
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Гренландия: „Не искаме да бъдем американци, не искаме да бъдем датчани, искаме да бъдем гренландци.“ Гренландия: „Не искаме да бъдем американци, не искаме да бъдем датчани, искаме да бъдем гренландци.“
Чете се за: 01:17 мин.
Деца
Ключов пленум на БСП след оставката на ръководството Ключов пленум на БСП след оставката на ръководството
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително...
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Кой ще добива венецуелски петрол?
Чете се за: 01:20 мин.
Латинска Америка
Заради лошото време: Ограничават движението на коли към Витоша
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ