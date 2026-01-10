БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Димитър Радев: Приемането на еврото е кулминацията на дълъг процес на икономическа интеграция

от БНТ
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Димитър Радев: Приемането на еврото е кулминацията на дълъг процес на икономическа интеграция
Членството на България в еврозоната, освен формална институционална стъпка, е и кулминацията на дълъг процес на икономическа интеграция, съгласуване на политики и споделена отговорност, развил се при условия, които невинаги бяха лесни. Това заяви управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев на среща с посланиците на ЕС в България, организирана вчера от Представителството на Европейската комисия в София, съобщи БНБ. Той определи момента като историческо, както за България, така и за Европейския съюз.

"Присъединяването на България към еврозоната е формална институционална стъпка. Но то е и кулминацията на дълъг процес на икономическа интеграция, съгласуване на политики и споделена отговорност — процес, който се развиваше при условия, които невинаги бяха лесни", каза той.

Димитър Радев припомни, че през последните години страната ни е преминала през периоди на вътрешна политическа турбулентност, отбелязвайки, че въпреки това макроикономическата и финансовата стабилност бяха съхранени.

„В същото време би било некоректно да не се признае, че фискалната дисциплина - традиционно силна опора на нашата рамка за икономическа политика - беше поставена под натиск. В този смисъл членството в еврозоната не следва да се разглежда като награда за минали резултати, а като рамка, която укрепва отговорността и засилва стимулите за провеждане на предпазлива и ориентирана към бъдещето макроикономическа и фискална позиция“, посочва Радев.

По думите му, България на практика функционира като „де факто икономика на еврозоната“ от много години, а валутният борд, обвързан с еврото, е изградил стабилни очаквания и оформил избора на политики по начин, съпоставим с участието в Икономическия и паричен съюз, макар и без представителство в неговите органи за вземане на решения. Приемането на еврото преодолява тази дългогодишна институционална асиметрия, като привежда отговорността в съответствие с представителството.

"Този преход се осъществява на фона на засилена глобална несигурност. Геополитическото напрежение, икономическата фрагментация, шоковете от страна на предлагането и финансовата волатилност продължават да подлагат на изпитание както икономиките, така и институциите. В такава среда устойчивостта не е функция единствено на мащаба. Тя зависи от надеждността на институциите, предвидимостта на политиките и способността за колективни действия", отбелязва Димитър Радев.

По думите му ролята на Европа в този контекст е централна.

"Еврозоната не е просто парична система, а котва на стабилност в една все по-сложна глобална система, като нейната сила произтича от основаното на правила сътрудничество, институционалната дълбочина и координираните действия. Разширяването на еврозоната, когато е основано на реална подготвеност, укрепва тези качества и засилва целостта на общата рамка", коментира управителят на БНБ.

„България подхожда към членството в еврозоната с ясно осъзнаване на своята отговорност. Ние не възприемаме участието си в Европейската централна банка и Евросистемата като защита от необходимостта от адаптация, а като ангажимент към дисциплина, последователност и конструктивно участие — особено при по-сложни и изискващи обстоятелства“, подчертава той.

В събитието участва и българският патриарх и Софийски митрополит Даниил.

"Присъствието на духовния глава следва да се разбира не в конфесионален смисъл, а като израз на институционална приемственост и обществено доверие, посочи Димитър Радев, допълвайки, че България, както и много европейски общества, цени символите на стабилност и устойчивост - същата логика, която стои в основата на нейната парична рамка и намира отражение в дизайна на българските евро монети, съчетаващи националното наследство с общата европейска валута, каза Димитър Радев.

Той изрази искрена признателност към Комисията и към всички за последователната ангажираност и подкрепа.

"Приемането на еврото не се постига в изолация. То се основава на доверие, сътрудничество и задълбочен диалог между националните институции и европейските партньори. Вашата роля в този процес беше както конструктивна, така и съществена.

В заключение, присъединяването на България към еврозоната следва да се разбира по-малко като церемониален етап и повече като институционална консолидация — такава, която укрепва както националната стабилност, така и кохезията на еврозоната като цяло. Нашето намерение е да отговорим на това доверие чрез последователни политики, отговорно участие и дългосрочен европейски ангажимент."

#димитър радев #Европейската комисия #БНБ

