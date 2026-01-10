БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 03:25 мин.
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тръмп готов да купи Гренландия, но не изключва и силово анексиране

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Запази

Дания и Гренландия заявиха, че островът не е за продан

тръмп готов купи гренландия изключва силово анексиране
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати трябва да "притежават" Гренландия, за да не допуснат бъдещото ѝ превземане от Русия и Китай. Според американския лидер това може да стане "по лесния или по трудния начин". Белият дом допусна вариант купуване на полуавтономната датска територията, но не изключи и силово анексиране. Дания и Гренландия заявиха, че островът не е за продан, а според Копенхаген евентуални военни действия ще означават край на НАТО.

Снимки: АП/БТА

Доналд Тръмп изтъкна, че Съединените щати трябва да притежават Гренландия, където имат военно присъствие съгласно споразумение от 1951 г. В американската база на острова са разположени постоянно над 100 военни. Обектът се управлява от Вашингтон още от Втората световна война. Съществуващото споразумение не поставя ограничение върху броя на американските войници, дислоцирани в Гренландия. Защитава се собственост, а не договори за наем, посочи Тръмп.

Доналд Тръмп - президент на САЩ: "Ще направим нещо в Гренландия, независимо дали им харесва или не. Защото, ако не го направим, Русия или Китай ще превземат Гренландия и няма да позволим на Русия или на Китай да са ни съседи. Бих искал да сключа сделка, да стане по лесния начин, но ако не може, ще го направим по трудния начин."

Тръмп настоява, че Гренландия е от жизнено значение за американската национална сигурност. Островът между Северна Америка и Арктика е много подходящ за разполагане на системи за ранно предупреждение срещу ракетно нападение и за наблюдение на корабоплаването в района. Територията е богата на редки минерали. Без да представя доказателства, Тръмп заяви, че около Гренландия е пълно с руски и китайски кораби.

Доналд Тръмп - президент на САЩ: "Фактът, че датска лодка е акостирала там преди 500 години не значи, че притежават земята. И ние имаме доста лодки там. Но вижте какво става - там сега има руски и китайски разрушители. Навсякъде има руски подводници и няма да позволим Русия или Китай да окупират Гренландия, а те точно това ще направят, ако ние не го направим."

В общо изявление лидерите на политически партии в Гренландия, включително опозицията, заявиха: "Не искаме да сме американци, не искаме да сме датчани, искаме да сме гренландци".

Юлиус Нилсен - ловец и рибар: "Американец - не. Били сме колония толкова дълго. Не сме готови да бъдем колония и да бъдем колонизирани отново. Работата с друга страна не означава, че трябва да бъдем част от нея."

Датска колония до 1953 г., Гренландия получава самоуправление 26 години по-късно и напоследък се стреми към разхлабване на връзките с Дания.

Питси Мари - работник в телекомуникациите: "Наистина харесвам идеята да бъдем напълно независими, но мисля, че трябва да изчакаме. Не сега, не днес."

Големи европейски страни и Канада подкрепиха Дания по казуса с Гренландия и изтъкнаха, че гарантирането на сигурността на Арктика изисква колективен съюзнически подход. За другата седмица са насрочени разговори по темата на американския държавен секретар Марко Рубио с външните министри на Дания и Гренландия.

#Доналд Тръмп #САЩ #Гренландия

Последвайте ни

ТОП 24

Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
1
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Всеки втори българин вече заявява толерантност към ЛГБТИ общността
2
Всеки втори българин вече заявява толерантност към ЛГБТИ общността
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
3
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
81 години от Кървавата Коледа
4
81 години от Кървавата Коледа
Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и призив за мир
5
Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и призив за мир
Идват ледени дни
6
Идват ледени дни

Най-четени

Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
1
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
2
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
3
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
5
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: САЩ и Канада

Вашингтон и Каракас договарят възстановяване на дипломатическите отношения
Вашингтон и Каракас договарят възстановяване на дипломатическите отношения
Тръмп за Гренландия: Ако не стане по лесния начин, ще стане по трудния Тръмп за Гренландия: Ако не стане по лесния начин, ще стане по трудния
Чете се за: 04:07 мин.
След убийството на жена в САЩ - протестите срещу имиграционните служби продължават След убийството на жена в САЩ - протестите срещу имиграционните служби продължават
Чете се за: 00:50 мин.
Доналд Тръмп се срещна с представители на петролни компании Доналд Тръмп се срещна с представители на петролни компании
Чете се за: 01:15 мин.
Свобода или хаос: Венецуела след Мадуро - коментар на журналистката Лус Мели Рейес Свобода или хаос: Венецуела след Мадуро - коментар на журналистката Лус Мели Рейес
Чете се за: 04:52 мин.
Доналд Тръмп обсъжда американски инвестиции във Венецуела с представители на петролни компании Доналд Тръмп обсъжда американски инвестиции във Венецуела с представители на петролни компании
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас
3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас
Чете се за: 03:45 мин.
Общество
БСП ще проведе конгрес в началото на февруари БСП ще проведе конгрес в началото на февруари
Чете се за: 04:52 мин.
Политика
Проходът Превала в Родопите е затворен за движение на товарни автомобили Проходът Превала в Родопите е затворен за движение на товарни автомобили
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
МВнР: Редица авиокомпании отменят полетите си от и до Иран МВнР: Редица авиокомпании отменят полетите си от и до Иран
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Киев без ток и парно в студеното време след сериозна авария
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Гренландия: „Не искаме да бъдем американци, не искаме да...
Чете се за: 01:17 мин.
Деца
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Вашингтон и Каракас договарят възстановяване на дипломатическите...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ