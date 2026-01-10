Тръмп готов да купи Гренландия, но не изключва и силово анексиране

Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати трябва да "притежават" Гренландия, за да не допуснат бъдещото ѝ превземане от Русия и Китай. Според американския лидер това може да стане "по лесния или по трудния начин". Белият дом допусна вариант купуване на полуавтономната датска територията, но не изключи и силово анексиране. Дания и Гренландия заявиха, че островът не е за продан, а според Копенхаген евентуални военни действия ще означават край на НАТО.

Снимки: АП/БТА

Доналд Тръмп изтъкна, че Съединените щати трябва да притежават Гренландия, където имат военно присъствие съгласно споразумение от 1951 г. В американската база на острова са разположени постоянно над 100 военни. Обектът се управлява от Вашингтон още от Втората световна война. Съществуващото споразумение не поставя ограничение върху броя на американските войници, дислоцирани в Гренландия. Защитава се собственост, а не договори за наем, посочи Тръмп.

Доналд Тръмп - президент на САЩ: "Ще направим нещо в Гренландия, независимо дали им харесва или не. Защото, ако не го направим, Русия или Китай ще превземат Гренландия и няма да позволим на Русия или на Китай да са ни съседи. Бих искал да сключа сделка, да стане по лесния начин, но ако не може, ще го направим по трудния начин."

Тръмп настоява, че Гренландия е от жизнено значение за американската национална сигурност. Островът между Северна Америка и Арктика е много подходящ за разполагане на системи за ранно предупреждение срещу ракетно нападение и за наблюдение на корабоплаването в района. Територията е богата на редки минерали. Без да представя доказателства, Тръмп заяви, че около Гренландия е пълно с руски и китайски кораби.

Доналд Тръмп - президент на САЩ: "Фактът, че датска лодка е акостирала там преди 500 години не значи, че притежават земята. И ние имаме доста лодки там. Но вижте какво става - там сега има руски и китайски разрушители. Навсякъде има руски подводници и няма да позволим Русия или Китай да окупират Гренландия, а те точно това ще направят, ако ние не го направим."

В общо изявление лидерите на политически партии в Гренландия, включително опозицията, заявиха: "Не искаме да сме американци, не искаме да сме датчани, искаме да сме гренландци".

Юлиус Нилсен - ловец и рибар: "Американец - не. Били сме колония толкова дълго. Не сме готови да бъдем колония и да бъдем колонизирани отново. Работата с друга страна не означава, че трябва да бъдем част от нея."

Датска колония до 1953 г., Гренландия получава самоуправление 26 години по-късно и напоследък се стреми към разхлабване на връзките с Дания.

Питси Мари - работник в телекомуникациите: "Наистина харесвам идеята да бъдем напълно независими, но мисля, че трябва да изчакаме. Не сега, не днес."

Големи европейски страни и Канада подкрепиха Дания по казуса с Гренландия и изтъкнаха, че гарантирането на сигурността на Арктика изисква колективен съюзнически подход. За другата седмица са насрочени разговори по темата на американския държавен секретар Марко Рубио с външните министри на Дания и Гренландия.