Чете се за: 01:00 мин.

Тръмп за Гренландия: Ако не стане по лесния начин, ще стане по трудния

Чете се за: 04:07 мин.
По света
Плановете на Белия дом за поставяне на Гренландия под контрола на САЩ не изключват използването на американските въоръжени сили

Ако не стане по лесния начин, ще стане по трудния: така американският президент Доналд Тръмп обобщи намеренията си за придобиване на Гренландия. И докато Гренландците са твърдо против, Тръмп настоя, че ако не преминат в ръцете на Съединените щати, ще бъдат окупирани от Китай или Русия.

"Достатъчно" - магазин в гренландската столица Нуук продава шапки с надпис игра на думи срещу амбициите на американския президент да придобие острова. На този фон Доналд Тръмп не спира да повтаря, че иска да "притежава" автономната датска територия.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Ще направим нещо за Гренландия, независимо дали им харесва или не, защото ако не го направим, Русия или Китай ще завземат Гренландия, а ние няма как да имаме Русия или Китай за съсед. Бих искал да сключа сделка по лесния начин. Но ако не го направим по лесния начин, ще го направим по трудния."

Плановете на Белия дом за поставяне на Гренландия под контрола на Съединените щати не изключват използването на американските въоръжени сили. Обсъждат се и евентуални еднократни плащания на гренландците, за да ги убедят да се отделят от Дания и да се присъединят към Съединените щати. Но хората са твърдо против.

Юно Михаелсен: "Не, не. Той никога не може да ни купи. Не и докато съм жива. Може да предложи каквата сума иска, но ние ще кажем "не". Гренландия е наша и само наша."

Авиа Маркусен: "Мразя го с цялото си сърце. Не искам да купува Гренландия. Гренландия не е за продан. Не искам той да става наш президент."

Тръмп твърди без доказателства, че островът е заобиколен от руски и китайски разрушители и подводници и обвинява Дания, че не прави достатъчно за неговата защита. Дания наистина разполага с ограничени военни сили в Гренландия - четири инспекционни корабa, един самолет за наблюдение и шест патрула с кучешки шейни - всички със задачата да наблюдават територия, четири пъти по-голяма от Франция. Страната вече се ангажира да инвестира 400 милиона долара за подобряване на арктическата сигурност. Но според анализатори, Съединените щати могат да разположат, колкото войници пожелаят в американската база Питуфик, в северозападния край на Гренландия, по силата на споразумение от 1951 година.

Микел Рунге Олесен, старши изследовател в Датския институт за международни изследвания: "Аргументът на Съединените щати е, че Гренландия е необходима за националната им сигурност, но съществуващото споразумение, както и политическата добра воля, която го съпътства при прилагането му на практика, означава, че САЩ вероятно биха могли да получат почти всичко, от което се нуждаят в Гренландия, като просто помолят любезно."

Действията на Тръмп във Венецуела преди седмица и задържането на президента Николас Мадуро обаче показват, че той не моли, а праща военните. В съвместно изявление снощи, лидерите на гренландските партии се обърнаха към Тръмп с думите "не искаме да бъдем американци" и призоваха Съединените щати "да престанат с презрителното отношение към страната."

