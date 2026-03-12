БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от...
Чете се за: 03:15 мин.
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ,...
Чете се за: 04:25 мин.
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Румъния и Украйна създават съвместен завод за дронове?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Запази
румъния украйна създават съвместен завод дронове
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Румъния и Украйна подписаха споразумение за стратегическо партньорство, най-високото възможно ниво на сътрудничество между две страни. Това се случи по време на посещение на президента Володимир Зеленски в Букурещ днес.

Зеленски проведе среща с румънския президент Никушор Дан. На съвместна пресконференция Никушор Дан заяви, че страната му ще продължава да подпомага Украйна срещу руската агресия, както в областта на отбраната, така и в енергетиката.

Румънският президент добави, че Румъния подкрепя процеса на интеграция в ЕС на Украйна. Той остро осъди промяната в позицията на Унгария относно заема от 90 млрд. евро за Украйна:

"Не е приемливо решение, взето във формат от 27 страни от Европейския съвет, да бъде оспорвано 2, 3, 4 седмици по-късно".

От своя страна Володимир Зеленски благодари на Румъния за "помощта ѝ по време на четиригодишната война срещу Украйна и Европа".

Президентът Дан посочи, че в исторически план между двете страни е имало недоверие, което се е "изпарило в мига на започването на войната през 2022 г.".

В рамките на документа за стратегическо партньорство Украйна се е задължила да спазва правата на румънското малцинство на територията си в съответствие с международно приетите норми. Тя ще осигури обучение на роден език за представителите на малцинството.

Според някои румънски медии по време на срещите на Зеленски в Букурещ е бил обсъждан и проект за създаване на съвместен завод за производство на дронове, чието производство да бъде използвано от армиите и на двете страни.

По време на срещата между двамата президенти е било подписано и споразумение за енергийно сътрудничество. Посещението на Володимир Зеленски продължава със среща с премиера Илие Боложан.

Автор: Стилиян Деянов - кореспондент в Букурещ

#съвместен завод за дронове #румъния #Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква през новата седмица
1
Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква...
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият
2
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога...
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим себе си и душите си
3
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим...
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
4
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
МВнР отново призова българските граждани да напуснат Ливан
5
МВнР отново призова българските граждани да напуснат Ливан
САЩ още не са приключили с Иран, заяви Тръмп
6
САЩ още не са приключили с Иран, заяви Тръмп

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
3
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
6
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари

Още от: Европа

Ще има ли нови мита? САЩ започнаха ново разследване срещу 16 от най-големите си търговски партньори
Ще има ли нови мита? САЩ започнаха ново разследване срещу 16 от най-големите си търговски партньори
Румъния и Украйна се разбраха за сътрудничество в енергетиката и производството на дронове Румъния и Украйна се разбраха за сътрудничество в енергетиката и производството на дронове
Чете се за: 00:52 мин.
Кризата в Иран е напомняне, че европейският проект не може да продължава по същия начин, каза евродепутатът Илхан Кючюк Кризата в Иран е напомняне, че европейският проект не може да продължава по същия начин, каза евродепутатът Илхан Кючюк
Чете се за: 02:22 мин.
Радан Кънев: Европа трябва да съхрани способността си да търгува свободно Радан Кънев: Европа трябва да съхрани способността си да търгува свободно
Чете се за: 02:17 мин.
ЕК ще реагира остро срещу нови мита на САЩ ЕК ще реагира остро срещу нови мита на САЩ
Чете се за: 01:00 мин.
Стачка на пилотите в "Луфтханза" отмени стотици полети Стачка на пилотите в "Луфтханза" отмени стотици полети
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

30 млн. евро ще струват на държавата компенсациите заради високите цени на горивата
30 млн. евро ще струват на държавата компенсациите заради високите...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Трайчо Трайков за мерките срещу високите цени на горивата и стоките: Таван на цените - не, но натискане на маржовете - да Трайчо Трайков за мерките срещу високите цени на горивата и стоките: Таван на цените - не, но натискане на маржовете - да
Чете се за: 06:30 мин.
Политика
Малена Замфирова претърпя втора операция Малена Замфирова претърпя втора операция
Чете се за: 01:47 мин.
Сноуборд
30 000 служители в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
"Пак бих ги дал": Терзиев призна, че е дарил 251 000 лв....
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
На първо четене: Затвор до 15 години за посегателство на дете до...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ