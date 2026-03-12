Румъния и Украйна създават съвместен завод за дронове?

Румъния и Украйна подписаха споразумение за стратегическо партньорство, най-високото възможно ниво на сътрудничество между две страни. Това се случи по време на посещение на президента Володимир Зеленски в Букурещ днес.

Зеленски проведе среща с румънския президент Никушор Дан. На съвместна пресконференция Никушор Дан заяви, че страната му ще продължава да подпомага Украйна срещу руската агресия, както в областта на отбраната, така и в енергетиката.

Румънският президент добави, че Румъния подкрепя процеса на интеграция в ЕС на Украйна. Той остро осъди промяната в позицията на Унгария относно заема от 90 млрд. евро за Украйна:

"Не е приемливо решение, взето във формат от 27 страни от Европейския съвет, да бъде оспорвано 2, 3, 4 седмици по-късно".

От своя страна Володимир Зеленски благодари на Румъния за "помощта ѝ по време на четиригодишната война срещу Украйна и Европа".

Президентът Дан посочи, че в исторически план между двете страни е имало недоверие, което се е "изпарило в мига на започването на войната през 2022 г.".

В рамките на документа за стратегическо партньорство Украйна се е задължила да спазва правата на румънското малцинство на територията си в съответствие с международно приетите норми. Тя ще осигури обучение на роден език за представителите на малцинството.

Според някои румънски медии по време на срещите на Зеленски в Букурещ е бил обсъждан и проект за създаване на съвместен завод за производство на дронове, чието производство да бъде използвано от армиите и на двете страни.

По време на срещата между двамата президенти е било подписано и споразумение за енергийно сътрудничество. Посещението на Володимир Зеленски продължава със среща с премиера Илие Боложан.

Автор: Стилиян Деянов - кореспондент в Букурещ