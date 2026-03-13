БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полският президент наложи вето на 44 млрд. евро за отбрана по механизма "SAFE"

Теодора Гатева
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Днес полският кабинет се събира извънредно, за да обмисли как да се справи с ветото

карол навроцки печели президентските избори полша
Президентът на Полша Карол Навроцки наложи вето на желанието на Варшава да се възползва от близо 44 милиарда евро заем от Европейския съюз за инвестиции в отбраната.

В телевизионно обръщение Навроцки заяви, че според заложеното в документа, Брюксел ще има право да спира парите при определени условия, което, според него, ограничава суверенитета на Полша.

Механизмът "SAFE" предвижда 150 млрд евро за заливане на отбранителните възможности и индустрията на Европейския съюз. Полша трябваше да бъде най-големият бенефициент на програмата.

Решението на президента Навроцки за пореден път го противопоставя на проевропейски настроения премиер Доналд Туск. Според неговото правителство, парите от програмата "SAFE" ще помогнат на страната да модернизира армията си във времена на силни притеснения за сигурността предвид близостта до войната на Русия с Украйна. Президентът загуби шанса си да действа като патриот“, написа Туск в платформата ЕКС. Днес полският кабинет се събира извънредно, за да обмисли как да се справи с ветото.

Карол Навроцки, президент на Полша: "Реших да не подписвам законопроекта, който би позволил на Полша да вземе заема "SAFE". Никога няма да подпиша документ, което подкопава нашия суверенитет, независимост или нашата икономическа и военна сигурност.“

