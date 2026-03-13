БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
САЩ разрешиха търговията с руски петрол за месец

Диана Симеонова
САЩ издадоха лиценз, който позволява търговия с руски суров петрол и нефтопродукти, натоварени на танкери. Това става ясно от документ, публикуван на сайта на Министерството на финансите.

Лицензът е временен и ще действа до 11 април. Документът дава възможност за търговия и с петролни продукти, произведени от поставени по-рано под санкции руски активи. Това реално означава частична отмяна на санкциите срещу Русия. Според министъра на финансите на САЩ Скот Бесент временната мярка ще помогне за стабилизирането на цените на петрола и горивата в световен мащаб и няма да облагодетелства в голяма степен Русия. Според специалния пратеник на Русия Кирил Дмитриев, решението на Вашингтон е признание, че без руски петрол, световният пазар на енергийни ресурси не може да бъде стабилен.

