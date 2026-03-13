Щатът Орегон може да се сдоби със собствен водопад

Щатът Орегон може скоро да стане собственик на впечатляващ водопад, обичан от поколения, който наскоро беше пуснат за продажба, съобщава Асошиейтед прес.

Водопадът Абикуа – известен с вертикалния си пад от 28 метра над базалтов скален масив – е частна собственост от повече от век, но е отворен за посетители. Неговият собственик, неправителствена организация, която подкрепя абатството на бенедиктинските монаси „Маунт Ейнджъл“, го пусна на пазара по-рано тази година.

Обявлението разтревожи почитателите на природната забележителност, но в края на законодателната сесия този месец, група от две партии от местната управа се намеси и одобри сумата от 2,1 милиона долара за закупуване на водопада и околните земи.

Водопадът се намира на около 50 километра източно от столицата на щата, Сейлъм, и на около 80 километра южно от Портланд. До него се стига по неравен, неасфалтиран път и кратка, стръмна пътека – толкова стръмна, че предишни посетители са оставили въжета на някои места, за да помогнат при изкачването.

В изявление сенаторът републиканец Фред Джирод, чийто район включва водопада, заяви: „Орегон се ангажира, че водопадът Абикуа ще продължи да бъде защитен и достъпен за бъдещите поколения.“

Водопадът е придобит от абатството „Маунт Ейнджъл“ през 1908 г. и прехвърлен през 2002 г. на The Abbey Foundation of Oregon, неправителствена организация, която подкрепя абатството, казва Аманда Стагенборг, директор по комуникациите на организацията.

„Просто осъзнахме, че е дошло времето за продажба“, каза тя. „Имаше много хора, които се разхождаха в имота, и макар че ние приветстваме това, искахме да се уверим, че той се управлява по подходящ начин.“

Организацията предложи имота на открит търг в началото на февруари без да фиксира минимална цена. Тя прие офертата, която държавата направи съгласно приетия законопроект.

Отделът за паркове и отдих на Орегон трябва да извърши надлежна проверка, включително преглед на екологичната и археологичната информация, преди покупката да бъде финализирана, посочва в имейл говорителят ѝ Кейти Готие.

Не е задължително имотът да стане държавен парк, което би изисквало допълнителни средства, добави тя. Той може да бъде управляван от местните власти или друга държавна агенция.

„Районът на водопада е красиво, но много отдалечено и труднодостъпно място и ние сме загрижени за въздействието, което управлението на такъв имот би могло да има върху вече натоварената система от държавни паркове и настоящия ни бюджетен дефицит“, каза Готие.

Много хора приветстваха идеята водопадът да стане публична собственост, въпреки че някои се притесняват, че придобиването му от държавата може да доведе до входни такси и прекалено много туристи.