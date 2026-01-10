БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Тир се обърна на магистрала "Марица",...
Чете се за: 00:32 мин.
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 03:25 мин.
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.

Надежда Йорданова призова за промени в Изборния кодекс, така че да се гарантират честни избори

от БНТ
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
"Да, България", "Демократи за силна България" и "Продължаваме Промяната" ще се явят заедно на предстоящите извънредни парламентарни избори. В "Говори сега" по БНТ Надежда Йорданова подчерта, че ключовите приоритети са честни избори, меритократичен подбор на кандидатите и по-силно политическо представителство на младите хора. Йорданова отбеляза, че доверието в изборите и институциите може да бъде възстановено само чрез реални промени и активното участие на гражданите.

"Ние трябва да осигурим в тези листи, пък и във всеки едни други бъдещи листи, адекватно представителство на всички групи населения в българската държава, на всички български граждани. Ние видяхме, че енергията на политически активните млади хора е изключително позитивно, градивно нещо, от което нашата България има нужда. Затова младите хора с техния устрем, с техния поглед към бъдещето, чухме и отговорност, трябва да имат своето политическо представителство. Да, младите хора са с различни виждания. Напълно съм съгласна, че те са шарени, но можем да кажем, че те се обединяват около няколко важни неща. Много пъти и аз съм изключително щастлива, обнадеждена, че в разговора чухме честни избори. Младите хора искат честни избори, за да имат доверие, че българския народ е адекватно представен в Народното събрание и правителството е легитимно. Видяхме по площадите, че младите хора искат справедливост, законност, държава чиста от мафията. Това е обединяващо звено. Така че, независимо от това колко си по-ляв, колко си по-десен, колко си по-настроен така проевропейски, има неща, които ги обединяват. Така че, това е нашата грижа в момента, да осигурим представителство и да обединим, разбира се, усилия за честни избори", каза Йорданова.

Относно искането на младите хора за адекватни стипендии, които да им осигурят спокойно учене без да се налага да работят по време на следването, за да се издържат, Йорданова коментира:

"Ние от "Демократична България", заедно с колегите от "Продължаваме Промяната", както в програмите ни, така и в опитите ни, сме полагали усилия за това как висшето образование, как образованието да стане по-добро, да отговаря на нуждите на обществото. Аз съм напълно съгласна с младите хора, които бяха при вас, че, за съжаление, към настоящия момент системата на висшето образование не дава достатъчно гаранции, че ти ще придобиеш по адекватен начин знания и умения, така че да можеш да се реализираш. За съжаление, в България системата на студентския труд не е разработена добре, защото знаем, че в чужбина, и аз част от времето съм била в чужбина, има много стройна система, която да позволява на студента хем да учи и да работи и да може спокойно да завърши образованието си. Така че това е една изключително важна тема."

На въпрос каква част от листите на коалицията ще бъдат заети от млади хора, бившият правосъден министър отговори:

"Ние от "Да, България" имахме решение на Националния съвет, в което много ясно се казва, че подборът трябва да бъде на меритократичен принцип, съобразно способността и качествата на хората да представляват избирателите и регионите, различните общности и да няма алтернатива на партийни квоти. Така че няма, поне в преговорите, такъв е мандатът за нашите лидери, тогава когато се формират общите листи, да няма квотен принцип, да няма разпарчетосване, а най-добрите да намерят място напред. Аз призовавам всички, цялата политическа класа, да се вслуша в гласа на младите, да не се прави, че нищо не се е случило и в оставащите седмици парламентарни - действително да изменим Изборния кодекс така, че да гарантираме честни избори и да върнем доверието в изборите."

"Ще направим всичко възможно да убедим нашите опоненти или другите парламентарни сили в парламента и всеки да си носи отговорността в крайна сметка. За това какво предлага, как чува гласа на българските граждани и каква политическа отговорност носи. Тук отново искам да призова и активните млади хора, и цялото общество, че честността на изборите зависи от всички нас. Има и към настоящия момент механизми, аз ги призовавам да се включат в опазването на изборите, както на провеждането, така и отчитането на резултата и да се включат в различните платформи, които набират пазители на вота."

Бившият правосъден министър предупреди, че прокуратурата е узурпирана от тесен кръг хора и действа в ущърб на обществения интерес.

"Сарафов не е главен прокурор, той временно изпълнява длъжността главен прокурор. Той трябваше да освободи този кабинет още на 22 юли миналата година, сутринта. Това, което в момента се случва, една групичка хора, която козирува на Пеевски, узурпира за пореден път прокуратурата и съответно кабинета на главния прокурор. Това трябва да спре. Защото е в ущърб на българските граждани и защото, както се видя от действията миналата година, не може да гарантира и честни избори."

Вижте целия разговор във видеото

#ПП-ДБ #Надежда Йорданова #"Да, България"

