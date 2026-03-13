Земеделският министър сезира прокуратурата за злоупотреба със средства от обществена поръчка

Служебният министър на земеделието Иван Христанов внесе в прокуратурата сигнал за злоупотреба със средства от обществена поръчка за т.нар. инсинератори. Той изнесе данни за фиктивно унищожаване на животни и за обществена поръчка за 3 години, при която още на 19-ия месец са изразходени предвидените 45 милиона лева.

Иван Христанов, служебен министър на земеделието и храните: "Получаваме и още данни от колегите от Българска агенция за безопасност на храните за обществените поръчки. Масивите, които получихме снощи, показват, че разминаванията, които констатирахме 2022 г., огромен брой уж унищожени животни никога не са били унищожавани и всъщност както Агенцията, така и конкретни оператори са се превръщали в печатници за протоколи, които след това са осребрявани с изключително щедри чекове."