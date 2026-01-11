Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в Североизточна България

Голямо свлачище затвори пътя Девин-Смолян. Над 150 кубични метра скална маса се е свлякла на пътя.



Към мястото беше насочена специализирана техника, за да бъде освободено движението. Тонове скали, пръст и дървета са се свлекли върху пътното платно и напълно блокираха движението.



И днес остава усложнена обстановката в страната. В четири области от Североизточна България е в сила оранжев код за интензивни валежи. В 19 области предупреждението е от първа степен. Очакват се виелици и навявания. Температурите ще падат, и през целия ден ще се задържат отрицателни.



Пътищата в страната са проходими при зимни условия. На много места вали сняг. Проходът "Превала" в Родопите беше затворен за движение на товарни автомобили. Временно е ограничено движението през прохода Шипково - Рибарица. Гъста мъгла усложнява преминаването и през Троянския проход.

Намалена е видимостта и през Прохода на Републиката, както и в района на Ивайловград, Тополовград и Брезник. Затруднени са условията за придвижване и по АМ Тракия - около Пазарджик, причината също е мъгла.