ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в Североизточна България

от БНТ
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Голямо свлачище затвори пътя Девин-Смолян. Над 150 кубични метра скална маса се е свлякла на пътя.


Към мястото беше насочена специализирана техника, за да бъде освободено движението. Тонове скали, пръст и дървета са се свлекли върху пътното платно и напълно блокираха движението.

И днес остава усложнена обстановката в страната. В четири области от Североизточна България е в сила оранжев код за интензивни валежи. В 19 области предупреждението е от първа степен. Очакват се виелици и навявания. Температурите ще падат, и през целия ден ще се задържат отрицателни.

Пътищата в страната са проходими при зимни условия. На много места вали сняг. Проходът "Превала" в Родопите беше затворен за движение на товарни автомобили. Временно е ограничено движението през прохода Шипково - Рибарица. Гъста мъгла усложнява преминаването и през Троянския проход.

Намалена е видимостта и през Прохода на Републиката, както и в района на Ивайловград, Тополовград и Брезник. Затруднени са условията за придвижване и по АМ Тракия - около Пазарджик, причината също е мъгла.

# опасно време #времето #оранжев код #виелици #новини в Метрото

