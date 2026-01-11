"Истории от Олимпийските игри", епизод 1 от поредицата посветена на Игрите в Милано/Кортина

В началото на 2026 г. предаването "Истории от Олимпийските игри" започва своето зимно приключение. Ще погледнем към домакинството на Милано и Кортина. Ще ви разкажем за героите на зимните Олимпийски игри. Ще ви припомним най-големите български успехи.

В първия епизод от поредицата посветена на Игрите в Милано/Кортина ще покажем интересни факти относно съвместното домакинство на Милано и Кортина д'Ампецо. Връщаме се назад в миналото към първото домакинство на Италия на зимни олимпийски игри през 1956г., като ви срещаме и с австрийската легенда Тони Зайлер.

Участник в епизода са и легендата на българското ски бягане Иван Лебанов, както и един от най-големите български спортисти Петър Попангелов.

Обръщаме внимание и на най-успешната състезателка на зимни Олимпийски игри - Марит Бьорген.

