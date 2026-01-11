Продължава застудяването: Минусови температури и силен северозападен вятър

Днес в Северна България и планинските райони снеговалежите ще продължат, там и снежната покривка ще се увеличава.



В сутрешните часове в Русе снежната покривка беше 20 см, в Силистра 19, а най-силни бяха поривите на вятъра в Пазарджик, където достигаха 68 км/ч.



През деня ще продължи да духа умерен до силен северозападен вятър, в Източна България ще е от север-североизток и с него по планинските проходи и в североизточните райони, ще се създадат условия за виелици и навявания.



След временно спиране на валежите в Горнотракийската низина, те ще се активизират и ще са от дъжд и сняг. Застудяването ще продължи и след обяд температури ще са между минус 5° и 0°, по-високи в югоизточните райони.



През нощта на места в източната половина от страната все още ще има валежи от сняг, но до сутринта валежите навсякъде ще спрат.



Ще духа умерен, в Дунавската равнина, по долината на Струма и в западната част на Горнотракийската низина временно силен северозападен вятър. Ветровито ще остане и утре през деня. Минималните температури ще бъдат между минус 10° и минус 5°, но и максималните в по-голямата част от страната ще останат отрицателни. Има издадено предупреждение от първа степен (жълт код) за студено време.



Максималните температури ще са между минус 6° и минус 1°, в Горнотракийската низина и крайните югозападни райони ще са малко над нулата.



Над планините облачността ще е променлива и на отделни места, главно в Стара планина, ще прехвърча сняг. Ще духа силен, по високите върхове на Рила и Пирин и временно бурен северозападен вятър.



И във вторник ще остане студено, минималните температури ще са още по-ниски,



дневните слабо ще се повишат. На места в Северна България и Средногорието ще превали слаб сняг. В средата на седмицата бързо и чувствително ще се затопли и максималните температури в четвъртък ще достигат на места до 10-12 градуса.



