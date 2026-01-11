БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Протестите в Иран - жертвите са поне 116, ранените над 2600
Чете се за: 01:17 мин.
Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в...
Чете се за: 01:22 мин.
Гроздан Караджов: Над 30 милиона лева вече са обменени в...
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Продължава застудяването: Минусови температури и силен северозападен вятър

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес в Северна България и планинските райони снеговалежите ще продължат, там и снежната покривка ще се увеличава.

В сутрешните часове в Русе снежната покривка беше 20 см, в Силистра 19, а най-силни бяха поривите на вятъра в Пазарджик, където достигаха 68 км/ч.

През деня ще продължи да духа умерен до силен северозападен вятър, в Източна България ще е от север-североизток и с него по планинските проходи и в североизточните райони, ще се създадат условия за виелици и навявания.

След временно спиране на валежите в Горнотракийската низина, те ще се активизират и ще са от дъжд и сняг. Застудяването ще продължи и след обяд температури ще са между минус 5° и 0°, по-високи в югоизточните райони.

През нощта на места в източната половина от страната все още ще има валежи от сняг, но до сутринта валежите навсякъде ще спрат.

Ще духа умерен, в Дунавската равнина, по долината на Струма и в западната част на Горнотракийската низина временно силен северозападен вятър. Ветровито ще остане и утре през деня. Минималните температури ще бъдат между минус 10° и минус 5°, но и максималните в по-голямата част от страната ще останат отрицателни. Има издадено предупреждение от първа степен (жълт код) за студено време.

Максималните температури ще са между минус 6° и минус 1°, в Горнотракийската низина и крайните югозападни райони ще са малко над нулата.

Над планините облачността ще е променлива и на отделни места, главно в Стара планина, ще прехвърча сняг. Ще духа силен, по високите върхове на Рила и Пирин и временно бурен северозападен вятър.

И във вторник ще остане студено, минималните температури ще са още по-ниски,

дневните слабо ще се повишат. На места в Северна България и Средногорието ще превали слаб сняг. В средата на седмицата бързо и чувствително ще се затопли и максималните температури в четвъртък ще достигат на места до 10-12 градуса.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
1
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха паметна плоча в София на загиналите в "Кървавата Коледа"
2
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха...
Дига на река Струма край Батановци се скъса
3
Дига на река Струма край Батановци се скъса
3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас
4
3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас
5
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на...
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно
6
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно

Най-четени

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
2
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
3
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
81 години от Кървавата Коледа
6
81 години от Кървавата Коледа

Още от: Времето

Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в Североизточна България
Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в Североизточна България
Зимата напомня за себе си: Сняг, силен вятър и минусови температури Зимата напомня за себе си: Сняг, силен вятър и минусови температури
Чете се за: 02:15 мин.
Застудяване и снеговалежи в страната Застудяване и снеговалежи в страната
Чете се за: 02:12 мин.
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
9044
Чете се за: 01:00 мин.
Усложнена зимна обстановка през почивните дни Усложнена зимна обстановка през почивните дни
Чете се за: 02:50 мин.
Идват ледени дни Идват ледени дни
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

Преди връчването на първия мандат: ГЕРБ, ПП и БСП няма да участват в кабинет, в този парламент
Преди връчването на първия мандат: ГЕРБ, ПП и БСП няма да участват...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
След критичната нощ край Батановци: Ситуацията е овладяна След критичната нощ край Батановци: Ситуацията е овладяна
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до Столична община Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до Столична община
Чете се за: 01:35 мин.
Регионални
Иран в хаос: Протестите ескалират, гражданите блокирани без интернет Иран в хаос: Протестите ескалират, гражданите блокирани без интернет
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Русе под снежна покривка: Токови прекъсвания и засилен вятър
Чете се за: 01:47 мин.
Регионални
Свлачище блокира участък между Стойките и Широка лъка – пътят...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
АПИ: 468 снегорина обработват пътища в страната
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Гроздан Караджов: Над 30 милиона лева вече са обменени в евро през...
Чете се за: 06:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ