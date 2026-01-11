Преди връчването на първия мандат: ГЕРБ, ПП и БСП няма да участват в кабинет, в този парламент

Часове преди връчването на първия проучвателен мандат на най-голямата парламентарна сила в опит за съставяне на ново правителство в настоящия парламент, ГЕРБ препотвърдиха, че ще го върнат неизпълнен.

От „Продължаваме Промяната“ също заявиха, че няма да правят опит за съставяне на кабинет. Ако президентът Радев реши да даде третия мандат на БСП, от левицата също нямат намерение да съставят правителство.

Делян Добрев, ГЕРБ-СДС: „Ще го върнем веднага, защото не виждаме възможност за втори кабинет в това НС. Винаги има такава опция и винаги може да се случи. Мина Коледа, за съжаление, но хубаво е да очакваме винаги чудеса.“

Асен Василев, „Продължаваме промяната – Демократична България“: „Трябва да се отиде максимално бързо на нови избори, така че ще върнем мандата в момента на получаването. Ако погледнем календара, реалната дата за нови избори дефакто е 29 март – след това е пролетната ваканция на училищата, след това е Великден, така че няма как април месец да се придвижи датата напред. Силно се надявам, че никой няма да си помисли, че няма да прави правителство с третия мандат, но както се казва, партии, които знаят, че няма да влязат в парламента, може да тръгнат в тази посока.“