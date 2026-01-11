БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Протестите в Иран - жертвите са поне 116, ранените над 2600
Чете се за: 01:17 мин.
Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в...
Чете се за: 01:22 мин.
Гроздан Караджов: Над 30 милиона лева вече са обменени в...
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Преди връчването на първия мандат: ГЕРБ, ПП и БСП няма да участват в кабинет, в този парламент

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Снимка: БТА, архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Часове преди връчването на първия проучвателен мандат на най-голямата парламентарна сила в опит за съставяне на ново правителство в настоящия парламент, ГЕРБ препотвърдиха, че ще го върнат неизпълнен.

От „Продължаваме Промяната“ също заявиха, че няма да правят опит за съставяне на кабинет. Ако президентът Радев реши да даде третия мандат на БСП, от левицата също нямат намерение да съставят правителство.

Делян Добрев, ГЕРБ-СДС: „Ще го върнем веднага, защото не виждаме възможност за втори кабинет в това НС. Винаги има такава опция и винаги може да се случи. Мина Коледа, за съжаление, но хубаво е да очакваме винаги чудеса.“

Асен Василев, „Продължаваме промяната – Демократична България“: „Трябва да се отиде максимално бързо на нови избори, така че ще върнем мандата в момента на получаването. Ако погледнем календара, реалната дата за нови избори дефакто е 29 март – след това е пролетната ваканция на училищата, след това е Великден, така че няма как април месец да се придвижи датата напред. Силно се надявам, че никой няма да си помисли, че няма да прави правителство с третия мандат, но както се казва, партии, които знаят, че няма да влязат в парламента, може да тръгнат в тази посока.“

Иван Таков, зам.-председател на БСП: „Не, не смятам, че в момента имаме възможност за реализация на трети мандат. Първо, не смятам, че имаме общественото доверие да го направим. Второ, не смятам, че имаме доверие между субектите в парламента в дадения момент. И трето – не съм сигурен дали имаме партийното доверие, за да тръгнем към реализация на нещо такова след тези 12 месеца в управлението.“

#ГЕРБ - СДС #рулетката с мандатите #ПП-ДБ #БСП

