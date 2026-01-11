Русе под снежна покривка: Токови прекъсвания и засилен вятър

Остава усложнена обстановката в страната. В четири области от Североизточна България е в сила оранжев код за интензивни валежи. Очакват се виелици и навявания. Температурите ще падат и през целия ден ще се задържат отрицателни. Русе е сред областите, в които е обявен оранжев код.

Температурата в района е минус 5 градуса по Целзий, а снежната покривка вече е над 22 см. Скоростта на вятъра е около 43 км/ч.

Обстановката в града е спокойна, вероятно, защото е почивен ден.

Разчистени са основните булеварди и улици, но остават непочистени междублоковите пространства.

Остава спокойна обстановката в Русенска област. Ето какво каза областният управител за БНТ:

Драгомир Драганов областен управител на Русе: „В момента имаме прекъсване на електрическата енергия в село Ряхови и част от Сливополе. Работите са по трасето. Очакваме най-скоро време екипите да установят повредата. В село Черешово беше спряно водоподаването, но сега е възстановено. Пътната обстановка в Русе и региона е добре почистена при зимни условия. Градът е проходим с изключение на междублоковите пространства, където се насочват усилията за почистване с по-малки габаритни превозни средства."

Трафикът по "Дунав мост" остава нормален при зимни условия.

Метеоролози предупреждават, че вятърът следобед ще се усили – ще достигне до 70 км/ч, а поривите до 90 км/ч, и температурите ще паднат до минус 14 градуса.

