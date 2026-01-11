След критичната нощ край Батановци: Ситуацията е овладяна

След критичната нощ в Батаноновци заради скъсана дига, ситуацията е овладяна, а реката се оттича постепенно.

Аварийни екипи и местната власт работиха до 2 часа през нощта, за да овладеят ситуацията с пропуканата дига, малко след водосбора между реките Струма и Конска. Проблемът в района на Батановци обаче се оказва, че не е отсега:

Радослав Петров, кмет на Батановци: "Този проблем е повече от 20 години.Това е поредното наводнение. Хубавото е, че се взеха мерки. Първото нещо, което направихме миналата година - работихме и по един проект за едни клапи особено за живущите, тъй като канализацията е заустена в реката и когато се вдигне реката, когато тези клапи ги нямаше, цялата вода почва да връща наобратно и през всички шахти и домовете на хората бяха под вода."

Владимир Владимиров: "За пореден път съм потърпевш от наводненията в нашия край. Пак снощи ми се напълни мазето и гаражът с вода, за съжаление това се случва за 5 или 6 път. Никакви мерки не се взимат. Кметът каза, че има клапа на канализацията. Добре, че си запуших сифоните. Този път само 10 см вода имам." Димитриос: "Преди две три години водата дойде до тук. БНТ: Снощи идвала ли е до тук? Не, не, не е идвала до там, до двора. Не, не е толкова опасно да слезе до там, ама знаете."

Оказва се обаче, че дори местната власт да има желание да почисти коритата на реките, това не е в нейните правомощия:

Радослав Петров, кмет на Батановци: "Оказва се, че дори да имаш пари не можеш да изчистиш коритото на реката, защото една част е общинска. Извън урбанизираната зона е задължение на държавата. Там в момента сме обявили обществена поръчка за 3 млн. лева. и дано се финансира, за да може да се спре веднъж завинаги това нещо."

Заради придошлата река като превантивна мярка временно беше спряно вчера изпускането на язовир "Студена". Сега то вече е възстановено, а ситуацията в Батановци поне за сега е овладяна.