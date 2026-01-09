БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство

Но хаосът ще бъде още по-голям, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

Ние ще вземем и ще върнем мандата, но ви предупреждавам, че хаосът ще бъде още по-голям, омразата между партиите ще бъде още по-голяма, защото няма политическа класа, с която да можеш да се разбереш. Това заяви лидерът на ГЕРБ и председател на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов във видео в профила си във фейсбук.

По-рано днес от прессекретариата на държавния глава съобщиха, че президентът Румен Радев ще връчи в понеделник - 12 януари, мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание – тази на ГЕРБ-СДС.

