БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев връчва мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:42 мин.
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване...
Чете се за: 02:55 мин.
Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради...
Чете се за: 03:12 мин.
Красимир Вълчев за изпита по математика в 7-и клас:...
Чете се за: 05:47 мин.
Усложнена остава пътната обстановка, от АПИ - шофьорите...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Президентът Радев връчва мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ-СДС в понеделник

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Запази
румен радев отличия връчване
Слушай новината

На 12 януари, понеделник, от 10.00 часа в изпълнение на чл. 99, ал. 1 от Конституцията президентът Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание – тази на ГЕРБ-СДС. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Според Конституцията, след оставката на кабинета, президентът трябва да започне нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство. Съгласно основния закон, след консултации, президентът възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство.

Ако в седемдневен срок кандидатът не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за премиер. Ако и в този случай не бъде предложен състав на правителство, отново в едноседмичен срок, президентът възлага на някоя следваща парламентарна група да посочи кандидат за министър-председател. Когато проучвателният мандат е приключил успешно, президентът предлага на Народното събрание да избере кандидата за министър-председател.

Ако не се постигне съгласие за правителство, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.

#президента Румен Радев #мандат на ГЕРБ-СДС #мандат за съставяне на правителство

Последвайте ни

ТОП 24

Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на "Пирогов"
1
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
2
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Обилен снеговалеж затвори за движение на камиони пътя Добрич - Варна
3
Обилен снеговалеж затвори за движение на камиони пътя Добрич - Варна
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
4
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Премиера на „Мамник“ – новата криминална мистерия на БНТ
5
Премиера на „Мамник“ – новата криминална мистерия...
Сняг, поледици и навявания: Пътната обстановка остава усложнена
6
Сняг, поледици и навявания: Пътната обстановка остава усложнена

Най-четени

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
6
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв

Още от: Политика

"Алианс за права и свободи" подаде документи за регистрация
"Алианс за права и свободи" подаде документи за регистрация
МС прие промени в инвестиционната програма на Сребърния фонд МС прие промени в инвестиционната програма на Сребърния фонд
Чете се за: 01:47 мин.
Първо заседание на Министерски съвет за годината, обсъждат Сребърния фонд Първо заседание на Министерски съвет за годината, обсъждат Сребърния фонд
Чете се за: 00:22 мин.
С 300 000 подписа Сдружение "Дойран 2025" иска национален референдум – какви са исканията? С 300 000 подписа Сдружение "Дойран 2025" иска национален референдум – какви са исканията?
Чете се за: 00:57 мин.
Ивайло Мирчев: Корупционният модел „Борисов - Пеевски“ се прегрупира, за да запази властта Ивайло Мирчев: Корупционният модел „Борисов - Пеевски“ се прегрупира, за да запази властта
Чете се за: 03:05 мин.
От "Да, България" настояват Сарафов незабавно да напусне поста на и.ф. главен прокурор От "Да, България" настояват Сарафов незабавно да напусне поста на и.ф. главен прокурор
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Президентът Радев връчва мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ-СДС в понеделник
Президентът Радев връчва мандат за съставяне на правителство на...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
В капана на зимата: Непочистени улици и тротоари в София, студ и лед сковаха страната (ОБЗОР) В капана на зимата: Непочистени улици и тротоари в София, студ и лед сковаха страната (ОБЗОР)
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
"Минусови температури, няма тоалетна, гърците си правят каквото си искат" – неволите на превозвачите по границата продължават "Минусови температури, няма тоалетна, гърците си правят каквото си искат" – неволите на превозвачите по границата продължават
Чете се за: 02:22 мин.
Регионални
Проверките заради еврото: Масово паркингите в страната вдигат необосновано цените Проверките заради еврото: Масово паркингите в страната вдигат необосновано цените
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Новата детска болница в Бургас ще разполага с общо 26 отделения,...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Русия използва "Орешник" срещу Лвов
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Руски опозиционен журналист беше открит мъртъв във Франция
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ