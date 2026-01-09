Без Григор Димитров България приема Белгия в срещата от Световната група на Купа Дейвис

Без Григор Димитров, но с Иван Иванов и Александър Василев в състава България ще излезе срещу Белгия в срещата от Световната група на Купа Дейвис. В състава се завръща Илиян Радулов, който пропусна двубоя срещу Финландия поради контузия, но бе част от тима при успеха над Румъния в началото на миналата година. Капитанът Валентин Димов ще разчита още и на Пьотр Нестеров и Александър Донски.

Мачовете са на 7 и 8 февруари в зала "Колодрума" в Пловдив.

"Той е поканен, но имаме получен отказ преди седмица, че няма да успее да вземе участие в отбора. Теоретично има възможност това нещо да се промени", обясни капитанът на отбора ни Валентин Димов.

"Не е нужно да бъде канен. Той има една постоянна покана, така че вратите за него винаги са отворени и ние ще бъдем изключително щастливи, когато той се почувства готов, да дойде и да играе за България, защото той не е икона, той е явление", заяви и членът на Управителния съвет на БФТ Георги Чочев.

За първи път в историята България ще бъде сред най-добрите в световното отборно първенство за Купа Дейвис. Това стана факт след страхотната победа на нашите момчета над Финландия в Пловдив през септември миналата година.

Белгийците, полуфиналисти в последното издание на турнира и номер 4 в тазгодишната схема на пресявките, ще разчитат на Зизу Бергс, Рафаел Колиньон, Александър Блокс, Сандер Жил и Йоран Флийген.

