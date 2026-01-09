БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 01:30 мин.
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението...
Чете се за: 00:30 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в Крумовград
Чете се за: 02:15 мин.
Президентът Радев връчва мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:42 мин.
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване...
Чете се за: 02:55 мин.
Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради...
Чете се за: 03:12 мин.
Красимир Вълчев за изпита по математика в 7-и клас:...
Чете се за: 05:47 мин.
Усложнена остава пътната обстановка, от АПИ - шофьорите...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Без Григор Димитров България приема Белгия в срещата от Световната група на Купа Дейвис

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Български тенис
Запази

Мачовете са на 7 и 8 февруари в зала "Колодрума" в Пловдив.

без григор димитров българия приема белгия срещата световната група купа дейвис
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Без Григор Димитров, но с Иван Иванов и Александър Василев в състава България ще излезе срещу Белгия в срещата от Световната група на Купа Дейвис. В състава се завръща Илиян Радулов, който пропусна двубоя срещу Финландия поради контузия, но бе част от тима при успеха над Румъния в началото на миналата година. Капитанът Валентин Димов ще разчита още и на Пьотр Нестеров и Александър Донски.

Мачовете са на 7 и 8 февруари в зала "Колодрума" в Пловдив.

"Той е поканен, но имаме получен отказ преди седмица, че няма да успее да вземе участие в отбора. Теоретично има възможност това нещо да се промени", обясни капитанът на отбора ни Валентин Димов.

"Не е нужно да бъде канен. Той има една постоянна покана, така че вратите за него винаги са отворени и ние ще бъдем изключително щастливи, когато той се почувства готов, да дойде и да играе за България, защото той не е икона, той е явление", заяви и членът на Управителния съвет на БФТ Георги Чочев.

За първи път в историята България ще бъде сред най-добрите в световното отборно първенство за Купа Дейвис. Това стана факт след страхотната победа на нашите момчета над Финландия в Пловдив през септември миналата година.

Белгийците, полуфиналисти в последното издание на турнира и номер 4 в тазгодишната схема на пресявките, ще разчитат на Зизу Бергс, Рафаел Колиньон, Александър Блокс, Сандер Жил и Йоран Флийген.

Вижте репортаж във видеото!

Свързани статии:

Ясен е съставът на България за историческото домакинство срещу Белгия за Купа Дейвис
Ясен е съставът на България за историческото домакинство срещу Белгия за Купа Дейвис
Илиян Радулов се завръща в състава.
Чете се за: 01:42 мин.
Пловдив приема мачовете на България за Купа Дейвис
Пловдив приема мачовете на България за Купа Дейвис
Мачовете са в зала "Колодрума" през февруари.
Чете се за: 01:50 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
1
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
2
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
Премиера на „Мамник“ – новата криминална мистерия на БНТ
3
Премиера на „Мамник“ – новата криминална мистерия...
С 300 000 подписа Сдружение "Дойран 2025" иска национален референдум – какви са исканията?
4
С 300 000 подписа Сдружение "Дойран 2025" иска национален...
Русия използва "Орешник" срещу Лвов
5
Русия използва "Орешник" срещу Лвов
Сняг, поледици и навявания: Пътната обстановка остава усложнена
6
Сняг, поледици и навявания: Пътната обстановка остава усложнена

Най-четени

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
6
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...

Още от: Тенис

Иван Иванов беше избран за Спортист на Варна за 2025 година
Иван Иванов беше избран за Спортист на Варна за 2025 година
Историята на успешната тенисистка Брияна Мартин Иванова Историята на успешната тенисистка Брияна Мартин Иванова
Чете се за: 03:25 мин.
Финалният Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3 Финалният Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
5066
Чете се за: 01:55 мин.
БНТ ще излъчи мачовете на Александър Василев на Мастърс турнира на най-добрите осем юноши до 18 г. БНТ ще излъчи мачовете на Александър Василев на Мастърс турнира на най-добрите осем юноши до 18 г.
Чете се за: 02:02 мин.
Григор Димитров: Спортистите със Синдром на Даун са истински герои Григор Димитров: Спортистите със Синдром на Даун са истински герои
Чете се за: 01:15 мин.
Иван Иванов допусна загуба за Купа "Дейвис" и Финландия изравни резултата Иван Иванов допусна загуба за Купа "Дейвис" и Финландия изравни резултата
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

"Жал ни е да го харчим": Няма достатъчно евро в малките населени места
"Жал ни е да го харчим": Няма достатъчно евро в малките...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението през "Кулата – Промахон" След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението през "Кулата – Промахон"
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник" 340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Засечени са фалшиви банкноти евро в казина в Кюстендил и Вършец
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Надежда Бобчева: Снегът беше почистен навсякъде, дори в зони без...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Запознайте се с Орка - първото куче в България, обучено да открива...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Зимната буря "Ели" спря влаковете в Северна Германия
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ