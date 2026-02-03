Валентин Димов: Искаме да постигнем победа в тази прекрасна зала

Не мога да кажа, че аз съм класирал отбора, класираха го всички, целият екип. Всички организатори, федерацията и, разбира се, всички момчета от отбора. За нас това е голяма чест и гордост. Продължаваме да се опитваме да правим най-доброто. Това каза в интервю за БНТ капитанът на националния отбор на България за Купа „Дейвис“ Валентин Димов. Както е известно, страната ни приема Белгия през уикенда в среща от Световната група на отборната надпревара.

„Искаме да постигнем победа в тази прекрасна зала и в този спортен град Пловдив. Нямаме търпение да дойде времето за мачовете – момчетата да са здрави и да покажат най-доброто, на което са способни и да зарадват публиката“, добави Валентин Димов.

Пред камерата на БНТ застана и вицепрезидентът Георги Чочев.

„Вижда се огромният труд, който БФ Тенис свърши. Надяваме се отборът да покаже най-доброто от себе си. В момента в отбора цари едно невероятно настроение и сплотеност. Те са едно семейство и за мен това е формулата за успеха им“, каза Чочев.

„Бъдещето е в младите. Щастливи сме, че този млад отбор играе на подобно ниво. Сигурни сме, че този отбор ще надгражда нагоре“, добави вицепрезидентът на федерацията.

За първи път в България се прави червен корт на закрито, разкри още Чочев. Той благодари и на всички институции, които са помогнали за организирането на предстоящия двубой за Купа „Дейвис“.



Подробности вижте във видеото!