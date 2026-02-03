БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Валентин Димов: Искаме да постигнем победа в тази прекрасна зала

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

България приема Белгия в мач за Купа „Дейвис“ през уикенда в Пловдив.

Валентин Димов
Слушай новината

Не мога да кажа, че аз съм класирал отбора, класираха го всички, целият екип. Всички организатори, федерацията и, разбира се, всички момчета от отбора. За нас това е голяма чест и гордост. Продължаваме да се опитваме да правим най-доброто. Това каза в интервю за БНТ капитанът на националния отбор на България за Купа „Дейвис“ Валентин Димов. Както е известно, страната ни приема Белгия през уикенда в среща от Световната група на отборната надпревара.

„Искаме да постигнем победа в тази прекрасна зала и в този спортен град Пловдив. Нямаме търпение да дойде времето за мачовете – момчетата да са здрави и да покажат най-доброто, на което са способни и да зарадват публиката“, добави Валентин Димов.

Пред камерата на БНТ застана и вицепрезидентът Георги Чочев.

„Вижда се огромният труд, който БФ Тенис свърши. Надяваме се отборът да покаже най-доброто от себе си. В момента в отбора цари едно невероятно настроение и сплотеност. Те са едно семейство и за мен това е формулата за успеха им“, каза Чочев.

„Бъдещето е в младите. Щастливи сме, че този млад отбор играе на подобно ниво. Сигурни сме, че този отбор ще надгражда нагоре“, добави вицепрезидентът на федерацията.

За първи път в България се прави червен корт на закрито, разкри още Чочев. Той благодари и на всички институции, които са помогнали за организирането на предстоящия двубой за Купа „Дейвис“.

Подробности вижте във видеото!

#Купа Дейвис 2026 #Валентин Димов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
1
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
2
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
3
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"
4
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
5
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
6
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Специално за БНТ

Стоян Добрев: По-добрият вариант е да се оттегля
Стоян Добрев: По-добрият вариант е да се оттегля
След 30 години пауза: Русе отново се радва на успехи в женския волейбол След 30 години пауза: Русе отново се радва на успехи в женския волейбол
Чете се за: 03:07 мин.
Последно сбогом с легендата на Локомотив (София) Спиро Дебърски Последно сбогом с легендата на Локомотив (София) Спиро Дебърски
Чете се за: 01:35 мин.
Нова сага в българската борба Нова сага в българската борба
Чете се за: 01:20 мин.
Лудогорец и Левски откриват футболната 2026-а със сблъсък за Суперкупата Лудогорец и Левски откриват футболната 2026-а със сблъсък за Суперкупата
Чете се за: 05:12 мин.
Венцеслав Стефанов и Илиян Филипов са съгласни да се явят на детектор на лъжата Венцеслав Стефанов и Илиян Филипов са съгласни да се явят на детектор на лъжата
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ