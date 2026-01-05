Ясен е съставът на България за историческото домакинство срещу Белгия за Купа Дейвис

Капитанът на националния отбор по тенис Валентин Димов обяви състава за мача срещу Белгия от Световната група на Купа Дейвис.

България ще бъде домакин на срещата на 7 и 8 февруари 2026 г. в зала „Колодрума" в Пловдив. За първи път в историята България ще бъде сред най-добрите в световното отборно първенство за Купа Дейвис. Това стана факт след страхотната победа на нашите момчета над Финландия в Пловдив през септември миналата година.

В националната селекция се завръща Илиян Радулов, който пропусна двубоя срещу Финландия поради контузия, но бе част от тима при успеха над Румъния в началото на миналата година. В състава са включени още Иван Иванов, Александър Василев, Пьотр Нестеров и Александър Донски. Капитан на България е Валентин Димов, а Тихомир Грозданов заема поста помощник-треньор.

Отборът на Белгия беше поставен под № 4 в жребия, след като отстъпи на Италия на полуфиналите на последното издание на Купа Дейвис. При победа в предстоящия двубой България ще играе през септември за класиране на финалите срещу победителя от срещата между Австрия и Япония. При загуба националният отбор ще участва в бараж за запазване на мястото си в Световната група през септември 2026 г.