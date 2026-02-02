БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шампионът от Australian Open Димитър Кисимов: Мечтая да спечеля титла от Големия шлем при мъжете и да вляза в Топ 3

Спорт
Шампионът на двойки при юношите в Мелбърн се надява един ден да стигне успехите на Григор Димитров и дори да ги задмине.

Много добре се чувствам. Виждам, че имам много голяма подкрепа от всички мои съученици, приятели, роднини, за което съм много благодарен и много щастлив. Усещането е уникално. Това каза шампионът от Australian Open при двойките Димитър Кисимов.

17-годишният талант се завърна у дома, след като спечели трофея в надпреварата при юношите в Мелбърн още при своя дебют. Той беше посрещнат от представители на 55. СУ „Петко Каравелов" – София, заедно с директора Таня Иванчева и съотборници от клуба му „Про спорт".

Във финала Кисимов и партньорът му Конър Дойг (Република Южна Африка) победиха представителите на домакините Имерали Ибраими и Купър Коуз с 6:3, 6:4 за 64 минути игра.

"Да спечелиш титла от Голям шлем е нещо невероятно, за което съм много горд. Вярвахме, че можем да стигнам финала. Бяхме много уверени с подкрепата на нашите трениори и на треньора на моя партньор. Очаквахме да стигнем финала, имахме увереността, за което се радвам", заяви при посрещането си тенисистът.

"Тази година ще играя при юношите, но ще смесвам с мъже. Но моята главна цел е сингълът. Там искам да се представям по-добре и се надявам ако може там да спечеля титла от Шлема", каза Кисимов, който бе посрещнат с аплодисменти и скандирания от своите близки и приятели.

"Моята мечта е да спечеля Голям шлем при мъжете на сингъл и ако може да съм Топ 10 в ATP. Искам да стигна Григор Димитров, ако може да стигна Топ 3, както той го е правил, ако е възможно Топ 1", заяви шампионът в Мелбърн.

България вече има победител в трети пореден турнир от Големия шлем, след титлите на Иван Иванов при юношите през миналата година на Уимбълдън и на US Open.

Вижте интервюто във видеото!

