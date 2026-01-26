Иван Тиков: Амбициите ми са да развиваме школите, да открием талантливите деца на България

Иван Тиков беше избран единодушно за нов президент на Българската федерация по тенис. Той замени на поста Стефан Цветков, който управлява в продължение на 18 години. Решението беше взето на днешното Общо събрание на федерацията в Русе. Пред БНТ новият силен човек в българския тенис Иван Тиков даде първото си интервю като председател на федерацията. Той обеща да има приемственост и да се вслушва в съветите на предшественика му Стефан Цветков, който остава като член на Управителния съвет и почетен президент.

„Амбициите ми като президент са да бъде тенисът още по-достъпен спорт за децата. Да могат да се развиват по-успешно детско-юношеските школи и да изкарваме възможно повече таланти, защото България е талантлива от към спорт. Има много деца, които имат потенциал и нашата роля е да ги открием, да им дадем възможност да се развиват и да покажат своя талант. Задължително приемственост ще има. Той (бел. ред. Стефан Цветков) го показа с днешното събрание. За мен това е пример, който дава. Приемственост и надграждане. Естествено, че ще се вслушвам в неговите съвети, все пак той е почетен президент на федерацията. Неговият глас ще се чува“, коментира Тиков пред БНТ.

Новият президент на федерацията по тенис коментира и предстоящия дуел срещу Белгия за Купа „Дейвис“ в началото на февруари в Пловдив.

„Напълно готови сме да посрещнем събитието. Естествено, очаквам победа. Но, искам да видя жар в тенисистите, да видя мотивация, че са амбицирани в бъдеще да пробият и да играят там, където им е мястото – в елита“, каза Тиков.

Новият председател на БФТ коментира и успехите на Иван Иванов и Александър Василев при юношите. Той изрази надежда, че те ще пренесат добрите си резултати и при мъжете.

„Лично аз мисля, че те могат. И двамата. И не само те. Има много талантливи деца до 10, 12, 14 години, които тепърва ще показват уменията си. Имам добро виждане за бъдещето на тениса и се надявам след няколко години да имаме нова представителност в елита“, категоричен бе Тиков.

Той коментира и темата с Григор Димитров, който за последно игра за Купа „Дейвис“ през вече далечната 2015 година (бел. ред. при гостуването на Люксембург).

„Той е най-добрият посланик на тениса в България в момента. Неговите врати винаги са отворени – да играе за България. Винаги вратите са отворени за него“, каза Тиков.

Попитан дали е възможно скоро отново да има АТР турнир в София, новия президент на централата каза следното:

„Не мога да отговоря с точен отговор. Аз лично се надявам да имаме не само АТР турнир, но и много международни турнири, свързани с юношите и развитието на децата. И да се правят повече турнири в България, за да не се налага ние да пътуваме в чужбина. Но, за всичко се изисква време. Трябва да се направи обстоен анализ на спортната инфраструктура, която имаме. В момента имаме приет календар за тази година“, завърши Тиков.

Цялото интервю с Иван Тиков вижте във видеото!