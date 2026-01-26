БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Чете се за: 00:37 мин.
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по...
Чете се за: 00:22 мин.
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната...
Чете се за: 00:30 мин.
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във...
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иван Тиков: Амбициите ми са да развиваме школите, да открием талантливите деца на България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
Спорт
Запази

Новият президент на БФ Тенис даде интервю за БНТ след днешното Общо събрание на федерацията.

Иван Тиков
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Иван Тиков беше избран единодушно за нов президент на Българската федерация по тенис. Той замени на поста Стефан Цветков, който управлява в продължение на 18 години. Решението беше взето на днешното Общо събрание на федерацията в Русе. Пред БНТ новият силен човек в българския тенис Иван Тиков даде първото си интервю като председател на федерацията. Той обеща да има приемственост и да се вслушва в съветите на предшественика му Стефан Цветков, който остава като член на Управителния съвет и почетен президент.

„Амбициите ми като президент са да бъде тенисът още по-достъпен спорт за децата. Да могат да се развиват по-успешно детско-юношеските школи и да изкарваме възможно повече таланти, защото България е талантлива от към спорт. Има много деца, които имат потенциал и нашата роля е да ги открием, да им дадем възможност да се развиват и да покажат своя талант. Задължително приемственост ще има. Той (бел. ред. Стефан Цветков) го показа с днешното събрание. За мен това е пример, който дава. Приемственост и надграждане. Естествено, че ще се вслушвам в неговите съвети, все пак той е почетен президент на федерацията. Неговият глас ще се чува“, коментира Тиков пред БНТ.

Новият президент на федерацията по тенис коментира и предстоящия дуел срещу Белгия за Купа „Дейвис“ в началото на февруари в Пловдив.

„Напълно готови сме да посрещнем събитието. Естествено, очаквам победа. Но, искам да видя жар в тенисистите, да видя мотивация, че са амбицирани в бъдеще да пробият и да играят там, където им е мястото – в елита“, каза Тиков.

Новият председател на БФТ коментира и успехите на Иван Иванов и Александър Василев при юношите. Той изрази надежда, че те ще пренесат добрите си резултати и при мъжете.

„Лично аз мисля, че те могат. И двамата. И не само те. Има много талантливи деца до 10, 12, 14 години, които тепърва ще показват уменията си. Имам добро виждане за бъдещето на тениса и се надявам след няколко години да имаме нова представителност в елита“, категоричен бе Тиков.

Той коментира и темата с Григор Димитров, който за последно игра за Купа „Дейвис“ през вече далечната 2015 година (бел. ред. при гостуването на Люксембург).

„Той е най-добрият посланик на тениса в България в момента. Неговите врати винаги са отворени – да играе за България. Винаги вратите са отворени за него“, каза Тиков.

Попитан дали е възможно скоро отново да има АТР турнир в София, новия президент на централата каза следното:

„Не мога да отговоря с точен отговор. Аз лично се надявам да имаме не само АТР турнир, но и много международни турнири, свързани с юношите и развитието на децата. И да се правят повече турнири в България, за да не се налага ние да пътуваме в чужбина. Но, за всичко се изисква време. Трябва да се направи обстоен анализ на спортната инфраструктура, която имаме. В момента имаме приет календар за тази година“, завърши Тиков.

Цялото интервю с Иван Тиков вижте във видеото!

Свързани статии:

Иван Тиков е новият президент на Българската федерация по тенис
Иван Тиков е новият президент на Българската федерация по тенис
Стефан Цветков остава почетен президент и член на УС.
Чете се за: 03:17 мин.
#Иван Тиков #БФ Тенис

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
1
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
2
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново
3
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас -...
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре
4
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на...
След рулетката с мандатите: Предстои избор на служебен премиер
5
След рулетката с мандатите: Предстои избор на служебен премиер
Ново жури, нов вот - вижте какво ни очаква на финала на националната селекция за "Евровизия"
6
Ново жури, нов вот - вижте какво ни очаква на финала на...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
3
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Специално за БНТ

Русе прие международен турнир по стрелба с лък
Русе прие международен турнир по стрелба с лък
Лора Славчева: Надявам се във втория дял на първенството да подхождаме както днес Лора Славчева: Надявам се във втория дял на първенството да подхождаме както днес
Чете се за: 01:27 мин.
Ахметджан Ершимшек: Трудно е да играеш срещу Левски Ахметджан Ершимшек: Трудно е да играеш срещу Левски
Чете се за: 01:30 мин.
Екатерина Дафовска: Милена е готова за Игрите, Владо ни изненадва, когато най-малко очакваме Екатерина Дафовска: Милена е готова за Игрите, Владо ни изненадва, когато най-малко очакваме
Чете се за: 01:55 мин.
Росен Кирилов: Националният отбор ще търпи подобрение при Александър Димитров Росен Кирилов: Националният отбор ще търпи подобрение при Александър Димитров
Чете се за: 04:55 мин.
Кирил Милов: Целта ми е да спечеля златен медал от Олимпийските игри Кирил Милов: Целта ми е да спечеля златен медал от Олимпийските игри
Чете се за: 03:02 мин.

Водещи новини

Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Чете се за: 00:37 мин.
Регионални
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по назначаване на служебно правителство Президентът Илияна Йотова започва срещите си по назначаване на служебно правителство
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г. ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от шофьорите загина Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от шофьорите загина
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във врачанското...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Разнобой в кабинета: Премиерът и външният министър в задочен спор...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Български астрономи изследваха звезда с магнитно поле, което е...
Чете се за: 02:25 мин.
Още
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната епидемия
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ