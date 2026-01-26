Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от шофьорите загина

Тежка катастрофа между три товарни автомобила и лека кола е станала на главен път Е-79, който води към "Дунав мост" при Видин.

Починал е един от шофьорите, друг е ранен.

Катастрофата е станала преди отклонение за бензиностанция, близо до град Дунавци. Информацията е подадена на телефон 112 малко преди 12.30 часа.

Към мястото незабавно са насочени екипи на полицията, пожарната, ЦСМП и Областен отдел „Автомобилна администрация", съобщиха от Областна дирекция на МВР във Видин.

снимки: БГНЕС

Според първоначалните данни в катастрофата са участвали три товарни автомобила и една лека кола. Загинал е шофьорът на единия товарен автомобил. Във видинската болница е транспортиран шофьор на друг товарен автомобил.

Оперативна група ще извърши оглед на местопроизшествието.

Пътни полицаи регулират трафика, движението е пренасочено през гр. Дунавци.