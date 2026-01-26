Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от шофьорите загина

Пътни полицаи регулират трафика, движението е пренасочено през гр. Дунавци
Тежка катастрофа между три товарни автомобила и лека кола е станала на главен път Е-79, който води към "Дунав мост" при Видин.
Починал е един от шофьорите, друг е ранен.
Катастрофата е станала преди отклонение за бензиностанция, близо до град Дунавци. Информацията е подадена на телефон 112 малко преди 12.30 часа.
Към мястото незабавно са насочени екипи на полицията, пожарната, ЦСМП и Областен отдел „Автомобилна администрация", съобщиха от Областна дирекция на МВР във Видин.
снимки: БГНЕС
Според първоначалните данни в катастрофата са участвали три товарни автомобила и една лека кола. Загинал е шофьорът на единия товарен автомобил. Във видинската болница е транспортиран шофьор на друг товарен автомобил.
Оперативна група ще извърши оглед на местопроизшествието.
Пътни полицаи регулират трафика, движението е пренасочено през гр. Дунавци.