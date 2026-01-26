БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната...
Чете се за: 00:30 мин.
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във...
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Общински съветници от ПП-ДБ провериха как върви ремонтът на "Топлофикация" в столичния квартал "Дружба" 2. Те поискаха оставката на ръководството на общинското дружество и възстановяване на междублоковите пространства.

Общинските съветници напомниха, че от средата на октомври започна ремонтът на тръбите в квартал "Дружба" 2. Ремонтът е приключил през декември месец, в рамките на месец след това е трябвало да бъдат възстановени междублоковите пространства. Това обаче все още не се е случило, затова те търсят отговори от "Топлофикация". Изсечени са и над 100 дървета, затова също е поискано да бъдат вземат мерки. Дружеството трябва да се оздрави финансово, посочиха още те, като концесията е едно от възможните решения.

Бойко Димитров, председател на групата на ПП-ДБ в СОС: "Топлофикация" през последната една година е заплатила над 200 млн. за тръби, които никой не знае дали са доставени и къде се намират. Всъщност това е големият въпрос дали "Топлофикация" не е една касичка, която да плаща към едни подизпълнители, тъй като това казаха - има платени 200 млн. за тръби, тука за ремонта в "Дружба" 2 са платени 60 млн., а в същото време на много места има аварии, които не се оправят с месеци. Така че, това е големият проблем на "Топлофикация".

Снимки: ЕПА/БГНЕС

#унищожени градинки #ремонт на "Топлофикация" #Дружба 2 #кал #изсечени дървета

Последвайте ни

ТОП 24

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново
2
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас -...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
3
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре
4
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на...
РИОСВ пломбира линията за ПДЧ на завода във Велико Търново
5
РИОСВ пломбира линията за ПДЧ на завода във Велико Търново
Ново жури, нов вот - вижте какво ни очаква на финала на националната селекция за "Евровизия"
6
Ново жури, нов вот - вижте какво ни очаква на финала на...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
3
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Регионални

Полицията в Бургас отцепи района около жилищен блок заради открита ръчна граната
Полицията в Бургас отцепи района около жилищен блок заради открита ръчна граната
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната епидемия Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната епидемия
Чете се за: 00:30 мин.
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във врачанското село Липница Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във врачанското село Липница
Чете се за: 00:55 мин.
Пускат движението по ремонтираното платно на моста над р. Въртопо в кв. "Мусагеница" Пускат движението по ремонтираното платно на моста над р. Въртопо в кв. "Мусагеница"
Чете се за: 02:22 мин.
Капацитетът на водопреносна мрежа в южните квартали на Варна е изчерпан, спешно се търсят решения Капацитетът на водопреносна мрежа в южните квартали на Варна е изчерпан, спешно се търсят решения
Чете се за: 05:07 мин.
Масови глоби за паркиране в Пловдив – над 50 автомобила са санкционирани изненадващо Масови глоби за паркиране в Пловдив – над 50 автомобила са санкционирани изненадващо
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във врачанското село Липница
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във врачанското...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Разнобой в кабинета: Премиерът и външният министър в задочен спор около членството на България в Съвета за мир Разнобой в кабинета: Премиерът и външният министър в задочен спор около членството на България в Съвета за мир
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
В очакване на развръзката: Кога ще започне процедурата за избор на служебен премиер? В очакване на развръзката: Кога ще започне процедурата за избор на служебен премиер?
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната епидемия Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната епидемия
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
След убийството в Минеаполис: Обама и Клинтън призоваха...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Пореден случай на агресия между ученички в Благоевград
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ