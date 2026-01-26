Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"

Общински съветници от ПП-ДБ провериха как върви ремонтът на "Топлофикация" в столичния квартал "Дружба" 2. Те поискаха оставката на ръководството на общинското дружество и възстановяване на междублоковите пространства.

Общинските съветници напомниха, че от средата на октомври започна ремонтът на тръбите в квартал "Дружба" 2. Ремонтът е приключил през декември месец, в рамките на месец след това е трябвало да бъдат възстановени междублоковите пространства. Това обаче все още не се е случило, затова те търсят отговори от "Топлофикация". Изсечени са и над 100 дървета, затова също е поискано да бъдат вземат мерки. Дружеството трябва да се оздрави финансово, посочиха още те, като концесията е едно от възможните решения.

Бойко Димитров, председател на групата на ПП-ДБ в СОС: "Топлофикация" през последната една година е заплатила над 200 млн. за тръби, които никой не знае дали са доставени и къде се намират. Всъщност това е големият въпрос дали "Топлофикация" не е една касичка, която да плаща към едни подизпълнители, тъй като това казаха - има платени 200 млн. за тръби, тука за ремонта в "Дружба" 2 са платени 60 млн., а в същото време на много места има аварии, които не се оправят с месеци. Така че, това е големият проблем на "Топлофикация".

Снимки: ЕПА/БГНЕС