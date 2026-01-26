БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
2
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната...
11:38, 26.01.2026
Чете се за: 00:30 мин.
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във...
11:16, 26.01.2026
Чете се за: 00:55 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 26.01.2026 г., 12:25 ч.
от
БНТ
A+
A-
12:25, 26.01.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
12:00, 26.01.2026
В очакване на развръзката: Кога ще започне процедурата за избор на...
11:54, 26.01.2026
Разнобой в кабинета: Премиерът и външният министър в задочен спор...
11:32, 26.01.2026
След убийството в Минеаполис: Обама и Клинтън призоваха...
11:11, 26.01.2026
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във врачанското...
11:11, 26.01.2026
Парад в Индия по случай Деня на републиката
10:59, 26.01.2026
Премиерът Желязков: Издигаме стратегическото партньорство със САЩ...
10:20, 26.01.2026
Еврото отблизо: Монети, банкноти и любопитни факти за европейската...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
Гледайте новините и В Метрото
ТОП 24
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас -...
3
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
4
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на...
5
РИОСВ пломбира линията за ПДЧ на завода във Велико Търново
6
Ново жури, нов вот - вижте какво ни очаква на финала на...
Реклама
Най-четени
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
3
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 26.01.2026 г., 6:30 ч.
Спортни новини 25.01.2026., 20:50 ч.
20:50, 25.01.2026
Спортни новини 25.01.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 25.01.2026
Спортни новини 24.01.2026., 20:50 ч.
20:50, 24.01.2026
Спортни новини 24.01.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 24.01.2026
Спортни новини 23.01.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 23.01.2026
Реклама
Водещи новини
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във врачанското...
11:11, 26.01.2026
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Разнобой в кабинета: Премиерът и външният министър в задочен спор около членството на България в Съвета за мир
11:54, 26.01.2026
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
В очакване на развръзката: Кога ще започне процедурата за избор на служебен премиер?
12:00, 26.01.2026
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната епидемия
11:35, 26.01.2026
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
След убийството в Минеаполис: Обама и Клинтън призоваха...
11:32, 26.01.2026
Чете се за: 03:47 мин.
По света
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
07:29, 26.01.2026 (обновена)
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Пореден случай на агресия между ученички в Благоевград
08:52, 26.01.2026 (обновена)
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
12:30, 26.01.2026
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ