ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Премиерът Желязков: Издигаме стратегическото партньорство със САЩ на още по-високо ниво

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Запази

Министър-председателят разговаря с конгресмена в Камарата на представителите на САЩ Пат Фалън

Премиерът Желязков: Издигаме стратегическото партньорство със САЩ на още по-високо ниво
Снимка: Министерски съвет
Слушай новината

Стратегическото партньорство между България и САЩ и укрепването на двустранните връзки в областите на отбраната и енергетиката бяха във фокуса на разговора на министър-председателя Росен Желязков с конгресмена в Камарата на представителите на САЩ Пат Фалън, съобщиха от пресслужбата на кабинета. В хода на срещата им в Министерския съвет премиерът Желязков изтъкна последователните действия на България за запазване на възходящата тенденция в партньорството със САЩ и усилията за постигане на общата цел за глобален и регионален мир, стабилност и просперитет.

Министър-председателят Желязков припомни успешната Трета сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ, която се състоя в края на миналата година. В рамките на форума беше отбелязан значителния напредък в развитието на двустранното сътрудничество в ключови области като енергийната диверсификация, отбраната, сигурността, търговията и инвестициите, беше постигнато също съгласие за издигане на стратегическото партньорство на още по-високо ниво.

Премиерът Росен Желязков акцентира върху сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната. По думите му именно това е гръбнакът на стратегическото партньорство между България и САЩ.

"Ценим високо последователната подкрепа на САЩ за модернизацията на българските въоръжени сили и придобиването на нови способности", изтъкна Желязков.

Министър-председателят отбеляза още, че реализирането на съвместните проекти в тази стратегическа област е пряко свързано с изпълнението на декларираните ангажименти на България по отношение на Пакетите с цели за способности на НАТО.

Премиерът Желязков посочи усилията на България за укрепване на националната и регионална енергийна сигурност и свързаност в Югоизточна Европа. По думите му енергийната сигурност никога не е била по-важна за икономическия растеж, стабилността, устойчивостта и просперитета. Именно в този контекст е и тясното сътрудничество със САЩ с цел осигуряване на диверсифицирани и устойчиви енергийни доставки. Желязков потвърди ангажимента на страната ни да работим заедно със САЩ за успешното изпълнение на съвместния проект за блокове 7 и 8 на АЕЦ „Козлодуй“ с американската модерна технология AP1000 на компанията „Уестингхаус“.

"Това ще засили ролята на България като регионален енергиен център и ще създаде отлични допълнителни стимули за икономически растеж", подчерта Желязков.

Той акцентира върху значението на сътрудничество със САЩ в сферите на новите технологии и иновациите, изкуствения интелект, устойчивостта, свързаността, развитието на контактите между хората.

Желязков припомни, че включването на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания е дългогодишен национален приоритет, около който съществува широк обществен и политически консенсус. В резултат на последователните и целенасочени усилия на българските институции, в тясно и конструктивно сътрудничество с партньорите от САЩ, страната ни отчита устойчив и ясно измерим напредък по изпълнението на изискванията за членство. Само преди дни беше обявен нов, най-нисък процент на отказите за туристически и бизнес визи, което е ключов показател в рамките на Програмата. Процесът продължава да се развива активно.

