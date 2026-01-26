Еврото отблизо: Монети, банкноти и любопитни факти за европейската валута

В последната седмица на двойно обращение в рубриката “Лични финанси със Светозар Костадинов” отново на фокус е новата национална валута – еврото.

Евромонетите се емитират в купюри от 2 евро, 1 евро, 50 цента, 20 цента, 10 цента, 5 цента, 2 цента и 1 цент, но за да се избегне използването на двете най-малки монети, някои парични транзакции в момента се закръгляват до най-близките 5 цента в Нидерландия, Ирландия и Финландия.

Еврото извън ЕС

Андора, Монако, Сан Марино и Ватикана използват еврото и имат свои собствени евромонети. Ватикана използва еврото като официална валута и сече свои собствени евромонети с уникален дизайн, въпреки че не е член на ЕС, благодарение на специално парично споразумение с ЕС. Тези ватикански евромонети, изобразяващи папата или папски символи, са законно платежно средство в цялата еврозона, но са рядкост и са много търсени от колекционерите.

Освен това, то е официалната валута на Косово, Черна гора и суверенните бази Акротири и Декелия. Тези суверенни бази са британска отвъдморска територия на остров Кипър, което ги прави единствените места под британски суверенитет, които използват еврото.

Какво е изобразено на банкнотите?

Лицевата страна на евробанкнотите - с прозорци и врати - символизира европейския дух на откритост и сътрудничество. Гърбът им съдържа мостове, които символизират комуникацията между народите на Европа и между Европа и останалия свят.

Освен това, банкнотите съдържат илюстрации, които отразяват типична европейска архитектура:

5 евро: Класическа

10 евро: Романска

20 евро: Готическа

50 евро: Ренесанс

100 евро: Барок и рококо

200 евро: Архитектура от желязо и стъкло от 19-и век

Мостовете, арките и вратите на евробанкнотите може да изглеждат като истински европейски забележителности, но не са. При проектирането на банкнотите Европейската централна банка умишлено избягва използването на реални структури от конкретни държави, за да предотврати фаворизиране.

Вместо това, всяка банкнота представя общ архитектурен стил (напр. барок, готически, модерен), представляващ различни периоди от европейската история. Това е фин начин за отбелязване на културното наследство, без да се стъпва на национална основа.

На банкнотите освен това има различни подписи. Те са на някои от председателите на ЕЦБ. Най-малко разпространеният вероятно е на Вим Дуйзенберг. След това е Жан-Клод Трише. Третият подпис е на Марио Драги, който оглавява ЕЦБ до 2019 г. и последния председател Кристин Лагард. На банкнотите от първата серия могат да бъдат видени подписите на първите трима председатели, а от серия “Европа” - само на Драги и Лагард.

Хартията за банкнотите се произвежда предимно от памучни влакна – т. нар. памучен дреб, който е отпадъчен продукт от текстилната промишленост. През 2019 г. приблизително 5210 тона памучни влакна са използвани за производството на евробанкноти, като 57% от тези влакна са сертифицирани като произхождащи от устойчиви източници. В бъдеще целта е да се използва устойчив памук за цялото производство на евробанкноти.