Георг Георгиев за присъединяването към Съвета за мир: За ратификацията няма срок

България има интерес и потенциал да бъде видим фактор по отношения на мирния процес в най-големите глобални кризи – войната в Украйна и конфликтът в Близкия изток. Това заяви външният министър в оставка Георг Георгиев в студиото на "Денят започва", коментирайки предстоящата ратификация на присъединяването ни към Съвета за мир на Доналд Тръмп, прието с мандат на правителството. По думите му решенията са взети в кратки срокове, но в отговор на динамична международна среда, а следващите управления ще имат възможност да надградят и оползотворят възможностите, оставени от кабинета "Желязков".

Георг Георгиев – външен министър на България: "За тези ратификации срок няма. Неслучайно вчера казах, че ако има повече информация за начина и динамиката, по които се вземат решения, касаещи ратификации на международни споразумения, актове, договори и други, ще види, че във времето това никога не е представлявало казус или тема, такъв какъвто се опитват някои да го направят в момента."

На въпрос какъв е интересът на България за присъединяването към организацията на американския президент, Георгиев отговори:

"Интересът на България е едно категорично поставяне на картата на един от двата най-големи световни проблема в момента. Ако първият е Украйна, със сигурност Близкоизточният мирен процес е вторият. Нашата близост до региона на конфликта, това, че е в пряка релация с много значимо предизвикателство за България – нелегалната миграция и опазването на външните ни граници, това, че ние имаме изключително балансирана позиция по отношение на подхода към решаването на конфликта – дава по един недвусмислен начин отговора на въпроса от една страна какъв е интересът на България. От втора – какъв би могъл да бъде приносът на България."

По думите на Георгиев Съвета за мир на Тръмп е „структура, която тепърва ще добива характеристиките на международна организация, която поставя в своята основа мира“.

"Не виждам по кой начин нелогично България на фона и на върховния представител на Изпълнителния комитет на борда Николай Младенов да остане безучастна към този световен процес."

По отношение на бързината на взетото решение, външният министър отбеляза:

"Сроковете бяха изключително съкратени. Ние трябваше да реагираме на ситуацията, има моменти, включително и във външната политика, които изискват бързо взимане на решения. Оттук нататък хоризонтът, който се открива пред следващо парламентарно мнозинство, пред следващо редовно правителство – ще се възползва от възможностите, които премиерът Желязков и този кабинет му оставиха. По какъв начин ще оползотворят тези възможности – дали пълноценно ще се възползват от това, че България стана изключително видима в един от двата най-сериозни проблема, ще зависи от далновидността на политиците." "Ние носим своята отговорност, но няма да я носим само тогава, когато на някой това политически му обслужва тезите."

Георгиев обясни, че решението за присъединяването на България към Съвета за мир е взето на редовно заседание на кабинета.

"Присъствено, редовно Министерски съвет взе това решение", отбеляза той.

Външният министър подчерта, че действията на правителството са разумни и умерени по този въпрос.

"Смятам, че няма никаква необходимост сега да не се подходи, разумно, умерено и следващо мнозинство да се види как ще се конфигурира около тази толкова важна тема." "България има силна роля и място на картата на геополитическите процеси", подчерта още Георгиев.

