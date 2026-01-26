БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Георг Георгиев за присъединяването към Съвета за мир: За ратификацията няма срок

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Запази

Външният министър в оставка коментира предстоящата ратификация на присъединяването ни към Съвета за мир

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

България има интерес и потенциал да бъде видим фактор по отношения на мирния процес в най-големите глобални кризи – войната в Украйна и конфликтът в Близкия изток. Това заяви външният министър в оставка Георг Георгиев в студиото на "Денят започва", коментирайки предстоящата ратификация на присъединяването ни към Съвета за мир на Доналд Тръмп, прието с мандат на правителството. По думите му решенията са взети в кратки срокове, но в отговор на динамична международна среда, а следващите управления ще имат възможност да надградят и оползотворят възможностите, оставени от кабинета "Желязков".

Георг Георгиев – външен министър на България: "За тези ратификации срок няма. Неслучайно вчера казах, че ако има повече информация за начина и динамиката, по които се вземат решения, касаещи ратификации на международни споразумения, актове, договори и други, ще види, че във времето това никога не е представлявало казус или тема, такъв какъвто се опитват някои да го направят в момента."

На въпрос какъв е интересът на България за присъединяването към организацията на американския президент, Георгиев отговори:

"Интересът на България е едно категорично поставяне на картата на един от двата най-големи световни проблема в момента. Ако първият е Украйна, със сигурност Близкоизточният мирен процес е вторият. Нашата близост до региона на конфликта, това, че е в пряка релация с много значимо предизвикателство за България – нелегалната миграция и опазването на външните ни граници, това, че ние имаме изключително балансирана позиция по отношение на подхода към решаването на конфликта – дава по един недвусмислен начин отговора на въпроса от една страна какъв е интересът на България. От втора – какъв би могъл да бъде приносът на България."

По думите на Георгиев Съвета за мир на Тръмп е „структура, която тепърва ще добива характеристиките на международна организация, която поставя в своята основа мира“.

"Не виждам по кой начин нелогично България на фона и на върховния представител на Изпълнителния комитет на борда Николай Младенов да остане безучастна към този световен процес."

По отношение на бързината на взетото решение, външният министър отбеляза:

"Сроковете бяха изключително съкратени. Ние трябваше да реагираме на ситуацията, има моменти, включително и във външната политика, които изискват бързо взимане на решения. Оттук нататък хоризонтът, който се открива пред следващо парламентарно мнозинство, пред следващо редовно правителство – ще се възползва от възможностите, които премиерът Желязков и този кабинет му оставиха. По какъв начин ще оползотворят тези възможности – дали пълноценно ще се възползват от това, че България стана изключително видима в един от двата най-сериозни проблема, ще зависи от далновидността на политиците."

"Ние носим своята отговорност, но няма да я носим само тогава, когато на някой това политически му обслужва тезите."

Георгиев обясни, че решението за присъединяването на България към Съвета за мир е взето на редовно заседание на кабинета.

"Присъствено, редовно Министерски съвет взе това решение", отбеляза той.

Външният министър подчерта, че действията на правителството са разумни и умерени по този въпрос.

"Смятам, че няма никаква необходимост сега да не се подходи, разумно, умерено и следващо мнозинство да се види как ще се конфигурира около тази толкова важна тема."

"България има силна роля и място на картата на геополитическите процеси", подчерта още Георгиев.

Вижте целия разговор във видеото

#Съвета за мир #външен министър #георг Георгиев #България

Последвайте ни

ТОП 24

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен
2
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в...
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново
3
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас -...
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
4
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре
5
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на...
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
6
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
3
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
5
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Политика

Николай Денков, ПП-ДБ: Коалиционните правила трябва да са ясни, за да има доверие у избирателите
Николай Денков, ПП-ДБ: Коалиционните правила трябва да са ясни, за да има доверие у избирателите
Делян Пеевски: За България членството в Съвета за мир няма алтернатива Делян Пеевски: За България членството в Съвета за мир няма алтернатива
Чете се за: 01:52 мин.
След рулетката с мандатите: Предстои избор на служебен премиер След рулетката с мандатите: Предстои избор на служебен премиер
Чете се за: 01:02 мин.
Румен Ненков за присъединяването на България към Съвета за мир на Тръмп: Законно е Румен Ненков за присъединяването на България към Съвета за мир на Тръмп: Законно е
Чете се за: 05:00 мин.
Слави Василев: Румен Радев може да събере 121 гласа в следващия парламент Слави Василев: Румен Радев може да събере 121 гласа в следващия парламент
Чете се за: 01:02 мин.
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
5582
Чете се за: 04:47 мин.

Водещи новини

9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Георг Георгиев за присъединяването към Съвета за мир: За ратификацията няма срок Георг Георгиев за присъединяването към Съвета за мир: За ратификацията няма срок
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Николай Денков, ПП-ДБ: Коалиционните правила трябва да са ясни, за да има доверие у избирателите Николай Денков, ПП-ДБ: Коалиционните правила трябва да са ясни, за да има доверие у избирателите
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Делян Пеевски: За България членството в Съвета за мир няма алтернатива Делян Пеевски: За България членството в Съвета за мир няма алтернатива
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
След рулетката с мандатите: Предстои избор на служебен премиер
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Транспортни блокади по западната ни граница
Чете се за: 01:00 мин.
Регионални
От лев към евро – последна седмица плащаме и с двете валути
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Почит към застреляния 37-годишен мъж в Минеаполис
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ