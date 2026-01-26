БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната...
Чете се за: 00:30 мин.
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във...
Чете се за: 00:55 мин.

Пеевски: За България членството в Съвета за мир няма алтернатива

Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Това заявява лидерът на ДПС и на ПГ на "ДПС - Ново начало"

Изразената от министъра на външните работи в оставка Георг Георгиев позиция, за отлагане на ратификацията от българския парламент на членството на България в Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп за неопределено време, буди недоумение и е много лош сигнал към международните ни партньори. Това заявява лидерът на ДПС и на ПГ на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

Още днес с писмо до министър-председателя в оставка Росен Желязков ще поставим въпроса за това, кой оказва натиск върху решенията на българското правителство. Трябва ясен отговор на въпроса поддава ли се българският премиер на натиска от прокситата на Сорос - ПП-ДБ, еманация на завладяната държава, казва Пеевски.

За страната ни членството в Съвета за мир е шанс за първи път след Освобождението да има своя собствена позиция и да е част от решението на най-големия проблем на съвременния свят - установяването на траен световен мир. Затова, ако не бъде внесена ратификацията в Народното събрание от Министерски съвет, ПГ на "ДПС - Ново начало" ще внесе проект за решение на НС, с който да задължи правителството да го направи, посочва Делян Пеевски.

Тогава в българския парламент ще стане кристално ясно кои партии и лидери последователно и смело защитават националния интерес на България, за достойно място в най-решителната промяна в глобалната политическа карта на Света и кои обслужват глобалното задкулисие на Джордж и Алек Сорос, допълва той.

