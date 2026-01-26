Предпазната каска и бързата реакция на ПСС са спасили живота на сноубордистката

Много хора в момента са на своята зимна почивка, особено онези, за които зимните спортове са и страст. За съжаление обаче не липсват и инциденти. 16-годишна сноубордистка пострада тежко след падане на скиписта в Рила. При инцидента, който е станал под Седемте рилски езера, се е наложило включването и на медицински хеликоптер.

Носенето на предпазна каска и бързата реакция на патрула на Планинската спасителна служба, който е бил на метри от инцидента, са спасили живота на 16-годишното момиче.

"Специално този инцидент не беше хич лек. В ПСС ние ги наричаме случай на скипистата. При нас обаче така се получи, че този стана като спасителна акция, тъй като се наложи да използваме допълнително колеги за транспортирането на момичето до долната станция на лифта. Ангажирахме лифта с транспорта надолу. Дойде линейка, наложи се да ползваме и хеликоптер и още хора-доброволци, които ни помогнаха при оказването на първата помощ, както и долу при пренасянето на пострадалата до хеликоптера", разказа в "Денят започва" Мартин Джокин - началник на ПСС-Дупница.

По думите му инциденти е имало, но за радост към момента новините са добри:

"Надяваме се момичето да се възстанови напълно, бързо и да няма никакви последствия за напред."

Момичето е било с пълно оборудване – предпазна каска, ски маска и необходимата екипировка.

"За оборудването – предпазна каска, скимаска, всичко това е имала. И вярвам, че това наистина е помогнало да не се стигне до по-тежки травми", каза Мартин Джокин.

По първоначална информация пострадалата е състезател по сноуборд и кара на много високо ниво.

"Доколкото разбрахме, тя дори е състезател по сноуборд, кара на много високо ниво, много добре. Минал е прескок, изпълнила е каскада, завъртане на 360 градуса, което не значи нищо страшно, проблемно. Хората го правят. Просто може би е станала някаква грешка, което е напълно възможно при всеки."

При падането момичето е ударило предния кант на борда, след което е паднало по лице:

"Пада на предния кант на борда и в последствие е по лице, което допринася за тежката травма, с лицето в снега, той е твърд на пистата."

Дежурните от Планинската спасителна служба са били на долната станция на влека, когато друг сноубордист ги е уведомил за инцидента:

"Един сноубордист дойде и ни съобщи, че момиче е паднало тежко и лежи на снега и трябва незабавно да се отправим натам."

Спасителите са обезопасили мястото, оказали са първа помощ и са взели решение за последващите действия:

"Оказахме ѝ първа помощ, всичко необходимо, за съответното състояние, което ние преценихме, и след това задействахме процедурата за хеликоптер."

Имало е забавяне заради метеорологичните условия в София, но екипът на ХЕМС все пак е успял да излети. Междувременно пострадалата е транспортирана до горната станция на лифта, след което – до долната, където е чакала линейка. След пристигането на хеликоптера момичето е откарано директно в София.

От столичната болница "Света Анна" съобщиха, че момичето е с по-сериозна фрактура на лявата ръка и най-вероятно предстои операция. Опасност за живота ѝ и травми на главата няма.

Препоръката на планинските спасители е при натоварени писти да се кара с по-ниска скорост и да не се пресича пътят на други каращи твърде близо.

